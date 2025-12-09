Una joven en patinete, clave para atrapar a un ladrón que asaltó a un anciano en Elche El sospechoso intentó huir y se resistió antes de ser reducido por la Policía Local

La intervención de una joven que decidió no mirar hacia otro lado resultó decisiva para frustrar un robo violento en Elche. Desde su patinete, siguió a un ladrón que acababa de asaltar a un anciano en la calle Diagonal y guió a la Policía Local hasta él, permitiendo una detención rápida pese al intento de fuga y la resistencia del sospechoso.

La intervención combinó la rápida respuesta policial y la colaboración clave de la chica que observó los hechos y facilitó a los agentes la localización del supuesto delincuente. Los efectivos municipales mantuvieron comunicación telefónica con la testigo, que siguió con su patinete al supuesto delincuente.

A la llegada de la patrulla, el sospechoso intentó huir, opuso una fuerte resistencia a la detención y finalmente fue reducido sin consecuencias graves. El capturado fue trasladado al centro de salud para su valoración médica previa a su puesta a disposición policial, según ha confirmado el Ayuntamiento de Elche.

