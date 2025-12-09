Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Patrulla de la Policía Local de Elche, frente a la comisaría del cuerpo en el barrio de Carrús. TA

Una joven en patinete, clave para atrapar a un ladrón que asaltó a un anciano en Elche

El sospechoso intentó huir y se resistió antes de ser reducido por la Policía Local

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Elche

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:04

La intervención de una joven que decidió no mirar hacia otro lado resultó decisiva para frustrar un robo violento en Elche. Desde su patinete, siguió a un ladrón que acababa de asaltar a un anciano en la calle Diagonal y guió a la Policía Local hasta él, permitiendo una detención rápida pese al intento de fuga y la resistencia del sospechoso.

La intervención combinó la rápida respuesta policial y la colaboración clave de la chica que observó los hechos y facilitó a los agentes la localización del supuesto delincuente. Los efectivos municipales mantuvieron comunicación telefónica con la testigo, que siguió con su patinete al supuesto delincuente.

A la llegada de la patrulla, el sospechoso intentó huir, opuso una fuerte resistencia a la detención y finalmente fue reducido sin consecuencias graves. El capturado fue trasladado al centro de salud para su valoración médica previa a su puesta a disposición policial, según ha confirmado el Ayuntamiento de Elche.

