HealthMate, del Parque Científico de la UMH, reconocida como mejor proyecto innovador de España 2025

La start-up HealthMate, vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), suma un nuevo hito a su trayectoria tras recibir el galardón al «Mejor proyecto innovador de España 2025». El reconocimiento, otorgado por CEPYME en la XII edición de sus premios anuales, destaca la capacidad de la empresa para transformar la gestión sanitaria mediante el uso de inteligencia artificial. La convocatoria reunió cerca de 500 candidaturas, entre las cuales solo doce lograron hacerse con uno de los premios.

El proyecto premiado se centra en una plataforma de automatización para clínicas, que integra un asistente virtual de IA operativo 24/7 y comunicación directa mediante WhatsApp Cloud. Esta herramienta permite gestionar procesos clave como agendas, cancelaciones, recordatorios automáticos, seguimiento de pacientes, cuestionarios, historiales clínicos o facturación, todo ello mediante un agente inteligente capaz de trabajar de forma autónoma. El resultado: equipos sanitarios con más tiempo y una atención al paciente más personalizada y constante, señalan desde la firma.

Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentran la atención continua, la entrevista inicial con análisis de datos, la agenda automatizada, los mensajes y recordatorios programados, rutinas y consejos personalizados, paneles de métricas, y la automatización de tareas administrativas y clínicas. Además, se adapta a cualquier especialidad médica, con flujos específicos para fisioterapia, psicología, odontología o estética, detallan sus impulsores.

El CEO de HealthMate, Marcos Valera, subraya el impacto que la herramienta ya está teniendo en el sector: «Desde su lanzamiento en septiembre, hemos superado los 5.000 euros de ingresos recurrentes mensuales (MRR), lo que confirma que aplicamos con éxito la Inteligencia Artificial para solucionar la saturación administrativa en el sector Salud». Valera añade que «gracias a nuestros agentes de IA especializados, estamos consiguiendo ahorrar más de 20 horas semanales de trabajo en cada centro».

No es el primer reconocimiento que recibe la empresa. HealthMate ya ha sido premiada como «Mejor Emprendimiento en Salud 2025», además de obtener el Sello Empresa Emergente concedido por ENISA. El pasado verano, además, la start-up cerró una ronda de financiación de 300.000 euros, reforzando su crecimiento y capacidad de desarrollo.

Los Premios CEPYME valoran la excelencia en la gestión y la adaptabilidad de pequeñas y medianas empresas en ámbitos como la innovación, la proyección internacional o la sostenibilidad. Con este nuevo reconocimiento, HealthMate consolida su posición como uno de los proyectos tecnológicos más prometedores del panorama nacional.