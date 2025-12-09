Elche refuerza la seguridad navideña con desfibriladores portátiles Protección Civil portará mochilas con equipos semiautomáticos para actuar de inmediato ante emergencias cardiorrespiratorias

Ismael Martínez Elche Martes, 9 de diciembre 2025, 15:32

Elche contará estas fiestas con un dispositivo especial de prevención sanitaria gracias a la campaña Navidad Cardioprotegida, impulsada por el Ayuntamiento a través de las concejalías de Sanidad y Festejos. La iniciativa permitirá disponer de diez desfibriladores semiautomáticos portátiles en los eventos con mayor afluencia de público, reforzando así la capacidad de respuesta ante una emergencia cardíaca.

La concejala de Sanidad, Inma Mora, ha explicado que será el personal de Protección Civil quien porte estas mochilas equipadas con desfibriladores cedidos por la empresa Almas Industries. «Para que puedan reaccionar de la manera más inmediata posible ante una parada cardiorrespiratoria, ya que cada segundo cuenta», ha señalado. Además, el equipo estará preparado para atender cualquier incidencia relacionada con la salud.

Durante la Navidad, los voluntarios formados en primeros auxilios estarán presentes en puntos clave como la Plaza de la Navidad, el espectáculo de las Coronas de los Reyes Magos, la Cabalgata de Papá Noel, la Cabalgata de los Reyes Magos y el Campamento Real. Su presencia garantiza una intervención temprana en espacios donde la afluencia de público es especialmente elevada.

La jefa de unidad de Protección Civil, Pilar Raja, ha subrayado el papel fundamental que desempeñan en los distintos eventos del municipio: «Nosotros somos el primer interviniente cuando tiene lugar alguna emergencia o ante cualquier circunstancia sanitaria que requiere el ciudadano».

Estos equipos portátiles se suman a los 75 desfibriladores fijos instalados en edificios municipales, mercados, instalaciones deportivas y otros espacios públicos. Además, Elche dispone de 40 tótems solares externos distribuidos por el término municipal, diseñados para ser utilizados tanto por personal sanitario como por cualquier ciudadano en caso de parada cardíaca. Se trata de dispositivos autónomos que no requieren conexión eléctrica y que permiten una intervención rápida cuando cada minuto es determinante.

La concejala Inma Mora y Protección Civil presentan la campaña Navidad Cardioprotegida. A.E.

Los tótems realizan un autochequeo del desfibrilador cada 12 horas, verificando batería, electrodos y circuitos, y están equipados con un kit de intervención y un sistema de conexión directa con el 112, que guía al usuario sobre las maniobras a realizar.

Según Mora, el objetivo es continuar ampliando esta red: «La idea es incrementar el número de tótems para llegar a toda la ciudadanía y ser lo más rápidos posibles».

Actualmente, una veintena de estos desfibriladores se encuentran instalados en centros educativos del casco urbano y pedanías (incluido el Conservatorio de Música), así como en espacios deportivos como la Ciudad Deportiva o el Polideportivo de El Toscar. También están presentes en zonas verdes, plazas y puntos turísticos como Plaza de Baix, el Parque Municipal o el entorno del Palacio de Altamira.

Con este dispositivo ampliado, Elche vuelve a situar la prevención y la salud pública en el centro de su agenda navideña, apostando por unas fiestas más seguras, preparadas y cardioprotegidas.