Elche dedicará un paseo junto al Martínez Valero a la memoria de Diego Quiles. ECF

Elche dedicará un paseo junto al Martínez Valero al expresidente del Elche CF Diego Quiles

El Ayuntamiento rinde homenaje a una figura clave del deporte y la empresa ilicitana con un espacio que llevará su nombre

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:04

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este jueves 30 de octubre la designación del espacio interior del Paseo de Atzavares, ubicado en el entorno del estadio Martínez Valero, con el nombre de Diego Quiles Navarro, expresidente del Elche CF, recientemente fallecido a los 83 años.

El alcalde Pablo Ruz ha explicado que esta decisión responde a la voluntad de reconocer la trayectoria y el legado de una persona «que tanto hizo por el Elche CF y por su ciudad, y que por tanto merece que los ilicitanos sean conocedores de la obra que desarrolló durante toda su vida». El primer edil ha destacado también la importancia de «rendir tributo a los que han hecho Elche grande».

El Ayuntamiento considera justo dedicar este espacio a la memoria de Diego Quiles en su condición de figura relevante de la historia reciente de la ciudad, tanto por su aportación al deporte como por su papel en el desarrollo empresarial de Elche.

Quiles fue el fundador de la empresa Kelme en 1977, una marca que alcanzó proyección nacional e internacional y se convirtió en símbolo del calzado y del equipamiento deportivo ilicitano. Su vinculación con el deporte local fue constante, apoyando disciplinas como el ciclismo y colaborando activamente con entidades y clubes de la ciudad.

Su papel más destacado llegó al frente del Elche CF, tras su etapa como vicepresidente junto a Martínez Valero. Asumió la presidencia en la temporada 1983-1984, en la que el equipo logró el ascenso a Primera División, un hito que marcó una de las etapas más recordadas del club.

Durante la década de los noventa, el Elche CF ascendió en dos ocasiones a Segunda División, y en la temporada 1994-1995, Diego Quiles encabezó un movimiento ciudadano en defensa del club en uno de sus momentos más difíciles. Gracias a su liderazgo, el Elche consiguió asegurar su permanencia y estabilidad, culminando en su transformación en Sociedad Anónima Deportiva.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Elche rinde homenaje a una figura esencial del deporte, la empresa y la identidad ilicitana, cuyo nombre quedará ligado para siempre al entorno del estadio que simboliza la pasión de toda una ciudad.

