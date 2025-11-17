Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Pintada en la fábrica de calzado de la familia de Vito Quiles. VQ

Atacan con pintadas el negocio familiar de la madre de Vito Quiles en Elche tras una polémica mención de Pablo Iglesias

La fachada ha sido vandalizada con una pintada ofensiva después de que el exvicepresidente del Gobierno mencionara en público el nombre de la empresa

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Vito Quiles ha denunciado un acto de vandalismo contra el negocio familiar de su madre en Elche, cuya fachada ha sido atacada con una pintada ofensiva en la que puede leerse «Vito Quiles hijo de puta».

El ilicitano ha hecho pública la situación a través de sus redes sociales, donde ha vinculado el ataque a la reciente mención que Pablo Iglesias realizó sobre la empresa familiar en uno de sus programas.

Según la denuncia de Vito Quiles, la pintada ha aparecido en el exterior del local perteneciente a la empresa fundada por su abuelo materno, dedicada históricamente al sector del calzado. Esta fábrica de Elche está actualmente gestionada por su madre y sus hermanas.

Vito Quiles ha considerado que el señalamiento público del exvicepresidente del Gobierno -que mencionó la actividad y la trayectoria de la familia- habría actuado como detonante de la agresión, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre los autores ni sobre sus motivaciones.

El ilicitano ha calificado, eso sí, el ataque como una «campaña de acoso» y ha responsabilizado directamente a Iglesias, al que acusa de haber provocado un clima hostil.

«Esta gentuza es la que luego nos llama nazis a los demás», se ha pronunciado en sus redes, acompañando su mensaje de una fotografía de la pintada. También ha afirmado que tomará las medidas pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

