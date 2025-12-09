Antonio Egido asume la presidencia de Jovempa Vinalopó para impulsar el tejido empresarial joven El nuevo responsable liderará una junta renovada que combina perfiles diversos para fortalecer la red emprendedora comarcal

Ismael Martínez Elche Martes, 9 de diciembre 2025, 12:48

Jovempa Vinalopó inicia una nueva etapa con la elección de Antonio Egido como presidente para el periodo 2025-2027. La decisión se hizo oficial durante la Asamblea General Ordinaria y Electoral celebrada el pasado 5 de diciembre en Genion Lab Coworking, donde los asociados respaldaron mayoritariamente su candidatura.

Con más de cuatro años de implicación activa en la Federación Empresarial Joven de la Provincia de Alicante, Egido aporta una trayectoria marcada por el emprendimiento y la gestión. Es CEO de Cartonajes Idella, compañía con más de una década de recorrido y referente provincial en el sector del packaging y los embalajes de cartón.

Tras ser elegido, Egido dedicó unas palabras a su predecesor, Víctor Iñiguez, reconociendo su labor al frente de la asociación durante los últimos seis años: «su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para consolidar la evolución de Jovempa Vinalopó». También expresó su agradecimiento a la nueva junta directiva que lo acompañará a lo largo del mandato, destacando su compromiso y la diversidad de perfiles que la integran.

Antonio Egido, nuevo presidente de Jovempa Vinalopó para el periodo 2025-2027. J.V.

La junta estará compuesta por seis profesionales que darán apoyo estratégico en distintas áreas. La vicepresidencia recaerá en Esther Gracia, figura destacada dentro del sector alimentario y representante de varias marcas como Oro la Senda. Por su parte, Francisco Javier, director de P&B Marketing, asumirá la secretaría, mientras que la tesorería estará a cargo de Yolanda Herrero, directora ejecutiva de Galguita Amelie.

A este equipo se suman Isabel Vergara, CEO de Carinae Media; Marisa Martínez, directora de eventos en Grupo Bambú; e Ignacio Español, fundador y gerente de 3D Artist. Todos ellos aportan experiencia, visión innovadora y energía para continuar reforzando el crecimiento empresarial joven de la comarca.

Con la nueva presidencia y la junta renovada, Jovempa Vinalopó encara un periodo orientado a fortalecer la colaboración entre emprendedores, impulsar nuevos proyectos y afianzar el papel de la asociación como motor de oportunidades para el tejido empresarial del Vinalopó.