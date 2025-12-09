El Elche se enfrentará a la SD Eibar a partido único en la próxima eliminatoria de Copa El otro equipo de la provincia en liza, el Eldense, jugará contra la Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat | Los choques se disputarán la próxima semana, entre el 16 y el 18 de diciembre

El Elche CF ya conoce su próximo rival de los dieciseisavos de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este mediodía por parte de la RFEF ha emparejado al conjunto franjiverde con el Eibar, un duelo que se disputará a partido único en feudo armero entre los días 16 y 18 de diciembre. Además, la eliminatoria volverá a jugarse sin la presencia del VAR, una circunstancia que la RFEF mantiene hasta los octavos de final.

El equipo de Eder Sarabia afronta esta ronda con la confianza de haber superado dos etapas previas muy diferentes en sensaciones. En su debut copero, el Elche solventó con autoridad su visita a la UD Los Garres (0-4), demostrando solidez y demostrando quien era el equipo de mayor categoría en el Enrique Roca de Murcia.

Muy distinto fue el encuentro en San Marcos frente al Quintanar del Rey, donde el conjunto ilicitano necesitó la prórroga para eliminar al cojunto conquense. Un gol agónico de Héctor Fort en el minuto 117 permitió evitar los penaltis y asegurar el billete para el siguiente bombo.

Más allá del rival, el conjunto franjiverde tiene claro que quiere seguir avanzando en una competición que, año tras año, deja sorpresas, historias inesperadas y oportunidades para que equipos de todas las categorías sueñen.

Con un calendario liguero exigente viajando este fin de semana a Son Moix y la semana que viene recibir al Rayo Vallecano, la Copa se presenta también como una vía para reforzar sensaciones de los jugadores menos habituales y dar continuidad a la dinámica competitiva.

Eldense-Real Sociedad

El otro equipo de la provincia de Alicante inmerso en este sorteo, el Eldense, jugará contra la Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat. El equipo del Vinalopó soñaba con un encuentro contra Real Madrid o FC Barcelona, algo que incluso les hubiese hecho plantearse solicitar la cesión del Rico Pérez, si bien el bombo no ha deparado tal fortuna.

