Avión de Ryanair. EFE

Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros

La aerolínea irlandesa pone en marcha '¿Truco o viaje?', una oferta flash con un 20% de descuentos

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 14:44

Comenta

Ryanair ha lanzado una oferta flash este martes por Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche. Bajo el sobrenombre de '¿Truco o viaje?' la aerolínea ha puesto en marcha hasta finales del miércoles estos descuentos, del 20% en vuelos señalados.

Así, la oferta flash permitirá viajar a un buen puñado de emplazamientos entre el 30 de octubre y el 18 de diciembre. En caso de no aplicarse el descuento directamente, desde la aerolínea detallan que se puede usar el código FSALE20P.

Así, entre los destinos más baratos se encuentra tanto Londres-Stansted como Milán Bérgamo. Por tan solo 23 euros, en fechas señaladas, se podrán volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a destinos como Lisboa, Lodza en Portugal, o Linz, la nueva ruta a Austria.

Dentro de la oferta por menos de 30 euros se puede volar a Cork, Londres Gatwick, East Midlands y Birmingham, en Reino Unido; a Karlsruhe/Baden-Baden, Nuremberg y Memmingen, en Alemania; Katowice, en Polonia; París y Touluse, en Francia; o Salzburgo, en Austria.

Los siguientes en la lista de Ryanair parten desde 30 euros, como son también las ciudades alemanas de Hamburgo y Berlín, las británicas Edimburgo, Leeds, Newcastle o Liverpool, o Eindhoven, en los Países Bajos.

Las rutas más caras, con precios que parten de tarifas entre 38 y 43 euros son a los países del norte de Europa, como Lituania, Noruega, Finlandia y Dinamarca, así como a Bruselas.

Nuevas conexiones en invierno

Se podrán disfrutar así de un puñado de las nuevas conexiones para la temporada de invierno que anunció hace unas semanas la propia aerolínea irlandesa en Alicante. El aeropuerto de Alicante-Elche contará con diez nuevas rutas, una de ellas inédita, como es Bratislava, mientras que el resto serán extensiones del verano.

En cuanto al resto de rutas nuevas para esta temporada de invierno, destaca la extensión de sus tres conexiones estrenadas en verano. Tras su buen comportamiento en la temporada alta, la compañía ha decidido extender el enlace a Bydgoszcz (Polonia) con dos frecuencias semanales, y a Linz y Salzburgo (Austria) ambas también con dos vuelos a la semana.

Ruiz ha destacado también la extensión de dos rutas a Suecia como son Estocolmo Västeras y Smaland, ambas con dos frecuencias semanales, o las dos conexiones con Reino Unido a Cardiff, que contará con tres vuelos, y a Aberdeen, con otros tres. Cierra la apuesta de Ryanair para esta temporada baja en el aeropuerto de Alicante-Elche la conexión con Lanzarote, con dos vuelos, y la ruta hacia la ciudad polaca de Rzeszow, también con dos conexiones semanales.

