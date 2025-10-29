Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
XI Encuentro Hispano-Marroquí. Autoridad Portuaria

El puerto de Alicante busca nuevas rutas comerciales con Marruecos

La Autoridad Portuaria participa en el XI Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí con el objetivo de reforzar su presencia en el norte de África

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:59

Comenta

El puerto de Alicante busca reforzar su presencia en el norte de África con nuevas rutas mercantiles con puertos estratégicos de Marruecos. Este es el principal objetivo que tiene la Autoridad Portuaria alicantina en el XI Encuentro Empresarial Hispano Marroquí Marítimo, Transporte y Logísitca que acoge Tánger este miércoles 29 y jueves 30 de octubre.

Bajo el lema «Horizonte 2030: hacia una conectividad marítima & logística inteligente y sostenible», la delegación alicantina, liderada por el Departamento de Desarrollo de Negocio y Estrategia Empresarial, pretende cimentar «relaciones institucionales y empresariales con los principales actores del sector logístico marroquí». También pretenden analizar nuevas oportunidades que permitan «impulsar el tráfico de mercancías entre Alicante y el norte de África«.

Durante estas jornadas, la delegación ha mantenido encuentros con instituciones y generadores de carga marroquíes, explorando el desarrollo de nuevas rutas marítimas. Desde la Autoridad Portuaria destacan la predisposición «favorable» del tejido empresarial marroquí para valorar la viabilidad de una nueva línea que conecte el puerto alicantino con otros puertos estratégicos en Marruecos.

«Esta iniciativa responde a la firme apuesta de la Autoridad Portuaria de Alicante por aumentar sus tráficos y consolidar su presencia en la escena internacional, profundizando en el acercamiento a instituciones y generadores de carga del norte de África», destacan desde la dársena alicantina.

Así, la Autoridad Portuaria ha compartido su modelo de gestión, con la descarbonización y la sostenibilidad como banderas. «La colaboración institucional y el intercambio de experiencias en estas jornadas contribuyen a fortalecer el posicionamiento del puerto de Alicante como referente en logística inteligente y sostenible, alineado con los retos globales del sector», han valorado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  3. 3 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  4. 4 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  5. 5 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  6. 6 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
  7. 7 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  9. 9 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  10. 10 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El puerto de Alicante busca nuevas rutas comerciales con Marruecos

El puerto de Alicante busca nuevas rutas comerciales con Marruecos