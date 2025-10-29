El puerto de Alicante busca nuevas rutas comerciales con Marruecos La Autoridad Portuaria participa en el XI Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí con el objetivo de reforzar su presencia en el norte de África

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:59

El puerto de Alicante busca reforzar su presencia en el norte de África con nuevas rutas mercantiles con puertos estratégicos de Marruecos. Este es el principal objetivo que tiene la Autoridad Portuaria alicantina en el XI Encuentro Empresarial Hispano Marroquí Marítimo, Transporte y Logísitca que acoge Tánger este miércoles 29 y jueves 30 de octubre.

Bajo el lema «Horizonte 2030: hacia una conectividad marítima & logística inteligente y sostenible», la delegación alicantina, liderada por el Departamento de Desarrollo de Negocio y Estrategia Empresarial, pretende cimentar «relaciones institucionales y empresariales con los principales actores del sector logístico marroquí». También pretenden analizar nuevas oportunidades que permitan «impulsar el tráfico de mercancías entre Alicante y el norte de África«.

Durante estas jornadas, la delegación ha mantenido encuentros con instituciones y generadores de carga marroquíes, explorando el desarrollo de nuevas rutas marítimas. Desde la Autoridad Portuaria destacan la predisposición «favorable» del tejido empresarial marroquí para valorar la viabilidad de una nueva línea que conecte el puerto alicantino con otros puertos estratégicos en Marruecos.

«Esta iniciativa responde a la firme apuesta de la Autoridad Portuaria de Alicante por aumentar sus tráficos y consolidar su presencia en la escena internacional, profundizando en el acercamiento a instituciones y generadores de carga del norte de África», destacan desde la dársena alicantina.

Así, la Autoridad Portuaria ha compartido su modelo de gestión, con la descarbonización y la sostenibilidad como banderas. «La colaboración institucional y el intercambio de experiencias en estas jornadas contribuyen a fortalecer el posicionamiento del puerto de Alicante como referente en logística inteligente y sostenible, alineado con los retos globales del sector», han valorado.