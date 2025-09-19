Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Pere Ponce, nuevo presidente de Jovempa. TA

Pedro Ponce, nuevo presidente de Jovempa

La organización empresarial inicia una nueva etapa enfocada en la comunicación y difusión del asociado

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:48

La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa) inicia una nueva etapa con Pedro Ponce Navarro al frente como presidente. Su proyecto de liderazgo propone una renovación profunda basada en la inclusión, la innovación y la cercanía al tejido empresarial del territorio, con un lema claro y directo: «Jovempa no es la edad, es la actitud».

Con apenas 30 años, Ponce, CEO del estudio creativo audiovisual 'La huella de Armstrong', plantea situar al asociado «en el centro de las decisiones y acciones, priorizando en ellas la creación de valor real y las oportunidades de crecimiento».

Anuncia «una escucha activa y constante a través de encuestas periódicas que permitan conocer de primera mano qué esperan los asociados, qué actividades valoran más, qué horarios prefieren o qué herramientas necesitan».

«Cada decisión, cada evento y cada iniciativa estarán guiados por esa voz colectiva. Se trata de una apuesta decidida por impulsar un networking basado en relaciones reales y duraderas», indica el presidente. Entre las medidas más destacadas están la celebración de, al menos, un evento mensual, con una media de dos encuentros al mes enfocados en áreas de máximo interés para el empresariado.

A cambio, la organizazión también aportará visibilidad y proyección de los socios y socias dentro y fuera de la entidad. Para ello, se pondrá en marcha el primer podcast de Jovempa Alicante con la meta de producir 100 episodios en un año. Cada programa dará voz a un asociado o asociada, reforzando su posicionamiento y el de la asociación en el panorama empresarial.

La nueva presidencia también busca reforzar el papel de Jovempa como interlocutor clave del empresariado alicantino. La entidad impulsará colaboraciones activas con ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, así como con entidades autonómicas, nacionales y europeas.

«El diálogo abierto con todas las fuerzas políticas será otro de nuestros pilares básico con el objetivo de defender los intereses de los asociados y de impulsar medidas que fortalezcan el tejido empresarial de la provincia», concreta Ponce.

Según apunta el presidente, este modelo garantiza una dirección plural, ágil y profesional, capaz de integrar las diferentes sensibilidades del tejido empresarial y de liderar proyectos innovadores. «Queremos una junta que represente la diversidad de Alicante y que trabaje con visión estratégica y capacidad de gestión», sostiene Ponce.

