El peaje de la Circunvalación de Alicante de la AP-7 será gratis total de manera definitiva El Consejo de Ministros autoriza la liberación de este tramo de carretera

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 15:37 | Actualizado 15:43h. Comenta Compartir

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la liberación definitiva del peaje de la AP-7 Circunvalación de Alicante, tras comprobar «la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024». De este modo, la autopista se configura «con carácter permanente como una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A-70, especialmente el de largo recorrido».

Así, este tramo de la AP-7 pasa de estar a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a ser una vía libre de peaje gestionada por la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los usuarios de la AP-7 Circunvalación de Alicante «gozaban hasta ahora» de una bonificación del cien por cien en todos sus recorridos, en virtud de una prueba piloto iniciada en julio de 2024 para «comprobar si su uso resultaría seguro, cómodo y eficaz como alternativa a la autovía A-70, que estaba al borde de su capacidad máxima».

La medida, prevista inicialmente para cuatro meses, se prorrogó en dos ocasiones, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y tenía vigencia hasta el 15 de febrero de 2026. A la vista de los «buenos resultados socioeconómicos y ambientales» obtenidos en la prueba piloto, «confirmados por los análisis de tráfico y la significativa reducción de emisiones contaminantes en la A-70», el Gobierno ha optado por la liberación definitiva del peaje.

Al respecto, el alcalde Luis Barcala se ha felicitado este lunes por el acuerdo «porque se trata de una constante reivindicación y exigencia del Ayuntamiento para descongestionar el tráfico en la A-70, que circunda todo el término municipal, y especialmente para facilitar los desplazamientos de largo recorrido y vehículos pesados a su paso por nuestro término municipal».

«Desde hace años venimos reclamando la supresión definitiva del peaje de la AP-7 porque la primera circunvalación de Alicante, la A-70, acumula flujos de tráfico muy intensos, que estaban llegando a su capacidad máxima y afectando de lleno también a las vías de conexión con la trama urbana de la ciudad», ha destacado el primer edil.

El periodo de pruebas de esta gratuidad puesto en marcha en los últimos meses por el Ministerio de Transportes ha ratificado la necesidad de esta medida para beneficiar la fluidez del tráfico en Alicante y contribuir a la conservación del medio ambiente.