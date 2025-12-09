El campo alicantino se une a agricultores de toda Europa en una «gran movilización» en Bruselas contra la UE

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 14:29 Comenta Compartir

El campo alicantino volverá a la carga el próximo 18 de diciembre en Bruselas, donde se sumará a agricultores de toda Europa para clamar contra las políticas de la Unión Europea (UE). Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante anuncian que estarán presentes con una delegación encabezada por su presidente, José Vicente Andreu.

Se espera una afluencia de más de 10.000 agricultores de toda Europa, que se concentrarán en unidad de acción para denunciar «el abandono de la UE respecto a las necesidades reales del sector agrario». En este sentido Andreu ha explicado que la Comisión Europea «se ha convertido en el problema principal y debemos acostumbrarnos a realizar nuevos actos de protesta y alzar la voz en Bruselas».

El presidente de Asaja Alicante recuerda que es en la capital de Bélgica «donde se toman las decisiones que afectan de forma directa a nuestros agricultores y por eso tenemos claro que es allí donde hay que presionar para que nuestras producciones puedan comercializarse con buenos precios y rentabilidad».

La gran movilización no es casual. La Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea ha convocado estas protestas el mismo día en que se reunen los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el presupuesto europeo, todo ello mientras la presidenta Ursula von der Leyen prepara su viaje a Brasil para cerrar el acuerdo con Mercosur, tan criticado por los agricultores.

Asaja Alicante denuncia que se legisla «desde los despachos, donde no conocel el territorio, no pisan el campo ni mantienen contacto real con ganaderos y agricultores». Es por ello que irán a manifestarse en Bruselas, donde los trabajadores del campo exigirán «soluciones audaces y tangibles», basadas en distintos ejes.

Así, uno de los puntos de mayor crítica será las políticas verdes de la UE, como el Pacto Verde o los objetivos medioambientales que vendrán con más restricciones. «Estas medidas están teniendo un impacto negativo tangible y acelerando la crisis de rentabilidad y falta de competitividad de los agricultores europeos», denuncia Asaja Alicante, que reclama que la sostenibilidad «también implica rentabilidad», y piden establecer un modelo más equilibrado.

El otro gran foco de la crítica estará en la Política Agraria Común (PAC), en la que exigen una buena financiación después de 2027 con una presupuesto que garantice estabilidad y viabilidad para las explotaciones. «La PAC debe ser una herramienta de futuro, no una trampa burocrática que expulsa a los agricultores», clama Andreu.

Por último se encuentra la política internacional de la UE, siempre en el ojo del huracán por los acuerdos con terceros países. En este campo los agricultores exigen «reglas comerciales justas y transparentes que protejan los estándares europeos y eviten la competencia desleal». Andreu critica que «nos obligan a producir con normas más estrictas mientras permiten la entrada de productos que no las cumplen, la llegada de plagas y, además, nos dejan sin materias activas eficaces para defender nuestros cultivos».

El incremento de plagas, los productos fitosanitarios o la reciprocidad en las medidas restrictivas giran en torno a este punto en el que se clamará contra el acuerdo de Mercosur. En este aspecto exigen «modificar los tratados para incorporar cláusulas espejo que garanticen igualdad de condiciones y limitar aquellos acuerdos con países que no estén dispuestos a aplicarlas».