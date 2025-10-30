Aprovechamiento de tierra y ahorro de agua: las técnicas sostenibles que se aplican en la construcción de Polop Hills La promotora Alibuilding ha puesto en marcha varios sistemas para evitar el gasto de agua y acondicionar las tierras de desmonte para un segundo uso

La promotora alicantina Alibuilding ha puesto en marcha varios sistemas sostenibles durante la construcción del residencial Polop Hills Natura,que contará con 65 viviendas unifamiliares a las faldas del monte Ponoig. Estas nuevas técnicas permiten dar un segundo uso a las tierras de desmonte y reutilizar el agua en el proceso de construcción.

En materia de reducción de agua, han puesto en marcha dos líneas. La primera, centrada en el aprovechamiento del agua de la llvia con la construcción de un depósito que está conectado por una red de canalizaciones de las aguas recogidas en las cubiertas de las viviendas y las terrazas. Esta agua procedente de lluvia se utiliza en cada una de las fases de desarrollo del residencial.

Al mismo tiempo esta agua utilizada en usos donde es posible su reutilización se recoge en estos mismos depósitos para darles una nueva vida, detallan desde la compañía. Tanto el agua de lluvia como el agua utilizada para la realización de las pruebas de estanqueidad de las cubiertas se almacenan en un depósito, siendo utilizable para diferentes usos como el regado y compactación de rellenos.

Este depósito quedará, una vez finalizada las obras y entregadas las viviendas, a disposición de la comunidad de propietarios, que podrá seguir con el proceso de recogida de aguas pluviales y su utilización en usos comunes como el rellenado de las piscinas como el riego de la zona ajardinada.

En cuanto al aprovechamiento de tierras, la promoción usa el material excavado en un proceso de transformación, mediante un mezclado de gravas extraído de la zona de construcción. El material resultante se reutiliza para el relleno de superficies y la creación de terraplenes, compensando los volúmenes de excavación con los volúmenes de relleno.

Este sistema de trabajo evita toneladas de emisión de CO² por la reducción de los desplazamientos de vehículos de gran tonelada desde la zona de obras de Polop Hills Nature hasta los vertederos autorizados de tierras.

