Alicante encara el final del año con una nueva subida del alquiler que deja los precios en máximos históricos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:40 | Actualizado 11:12h. Comenta Compartir

A falta de un mes para acabar el 2025, todo apunta a que el alquiler cerrará el año en máximos históricos en la ciudad de Alicante. Una nueva subida del precio en noviembre sitúa la cifra en la más alta de los últimos 20 años y por primera vez la media del metro cuadrado llega a los 13 euros.

Tras una ligera subida del 0,5% respecto a octubre, noviembre ha terminado en Alicante con un precio medio de 13 euros por metro cuadrado, casi un 9% más que hace un año. Un piso de 80 metros cuadrados cuesta ahora mismo 1.040 euros al mes, 80 euros más mensuales que hace un año.

Al inicio del año el precio se situaba en 11,8 euros por metro cuadrado. Desde entonces cada mes ha ido subiendo hasta alcanzar un nuevo pico, según los datos de Idealista. Se trata de la cifra más alta desde, al menos, el 2008, cuando en el mes de noviembre se situaba en 6,9 euros por metro cuadrado. Desde entonces la subida ha sido del 88% y una diferencia mensual para un piso de 80m2 de 488 euros.

En noviembre el alquiler en la playa de San Juan, el Cabo, Vistahermosa y la zona de Carolinas, Altozano y Campoamor registra su valor más elevado. De hecho, en la zona de San Juan el alquiler ya roza los 15 euros por metro cuadrado tras experimentar una subida del 1,4% mensual y del 8,7% anual. El paseo y sus alrededores es la zona más cara, con una media de 1.232 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados.

Vistahermosa registra la mayor subida interanual de todos los barrios, con un 14% de crecimiento en los precios comparado con noviembre del 2024, llegando a máximos. Mientras tanto, Carolinas, Campoamor y Altozano sientan un nuevo récord con 11,7 euros por metro cuadrado. En cuanto al centro, este se mantiene en los mismo niveles que octubre, aunque algunas zonas bajan ligeramente, como el centro tradicional o el casco histórico, que continúa como la zona más cara de toda la ciudad con 16 euros por metro cuadrado.

Precios en la provincia

En cuanto al resto de la provincia, el territorio roza los 12 euros por metro cuadrado, su cifra más alta, tras una subida del 9,6% comparado con noviembre del 2024. Benidorm, con 16 euros/m2 es la localidad con los precios más elevados, seguida de Finestrat y Alfaz del Pi, que superan cada uno los 15 euros, según el registro histórico de Idealista.

En cuanto a las mayores subidas de un año para otro, los precios en Calp han crecido por encima del 15%, el mayor dato, mientras que en Guardamar del Segura y La Vila han superado el 14%.

