Foto de familia tras la reelección. Jovempa

Alfonso Calero, reelegido Presidente de Jovempa Federación

Esta decisión supone un «reconocimiento» a la labor desarrollada en los dos últimos años al frente de la asociación

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:05

La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa Federación) ha reelegido por unanimidad a Alfonso Calero Romero como presidente de la organización para el período 2025-2027, durante la Asamblea General Ordinaria y Electoral celebrada este miércoles, 8 de octubre, en las instalaciones de la sede de Jovempa.

Esta reelección supone un reconocimiento a la labor desarrollada en los dos últimos años al frente de Jovempa, así como a su compromiso con el impulso del emprendimiento y el tejido empresarial joven de la provincia.

Durante su anterior mandato, Calero ha liderado importantes iniciativas centradas en el crecimiento empresarial, la digitalización, la sostenibilidad y el fomento de la colaboración entre jóvenes empresarios y empresarias de la provincia de Alicante, consolidándose como una de las entidades empresariales más activas del territorio.

En su discurso de reelección, el presidente destacó que es un honor seguir al frente de una organización que representa el talento, la innovación y el futuro del empresariado alicantino. «Continuaremos trabajando para generar oportunidades, apoyar a nuestros/as jóvenes empresarios/as y posicionar a Jovempa como un referente en el ecosistema emprendedor».

Sobre Jovempa

Jovempa es la Federación que agrupa a las asociaciones comarcales de jóvenes empresarios de la provincia de Alicante. Su misión es representar, apoyar y fomentar el desarrollo del joven tejido empresarial, ofreciendo espacios de networking, formación, asesoramiento y visibilidad.

