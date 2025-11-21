El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania Tras los anuncios de Ryanair a dos ciudades inéditas, esta vez será Eurowings la que incorpore otra conexión más al país teutón el próximo verano

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:54

El aeropuerto de Alicante-Elche continúa sumando nuevas rutas con uno de sus principales mercados: Alemania. Hace unas semanas Ryanair anunció la apertura de dos conexiones inéditas al país teutón para el próximo verano. Se tratan de las rutas a Saarbrücken, ubicada en la frontera con Francia y en el estado federado del Sarre, y de Friedrichshafen, situada en el Lago de Constanza.

Ahora, la terminal alicantina recupera otra conexión a Alemania, abandonada hace casi una década. Esta vez será la alemana Eurowings la que opere esta ruta que conectará el aeropuerto de Alicante-Elche con Hannover, tal y como ha publicado la aerolínea en su web de reservas. Los billetes ya se pueden adquirir.

Se tratra de una ciudad de más de medio millón de habitantes. Es la capital de Baja sajonia y se sitúa en el centro-norte de Alemania, cerca en tren de Berlín y Hamburgo. La aerolínea 'low cost' volará a esta ciudad dos veces por semana los martes y sábados a partir del próximo 5 de mayo de 2026, en temporada alta.

Los martes el vuelo saldrá de Alicante a las 8.40 horas, con llegada a la ciudad alemana a las 11.40 horas en un trayecto que se irá hasta las tres horas. Los sábados despegará el avión de Eurowings a las 18.50 horas, con llegada a las 21.50 horas. En sentido contrario el martes el avión saldrá a las cinco de la madrugada, llegando a Alicante a las 8 horas, mientras que el sábado partirá de Alemania a las 15 horas para llegar a las 18 horas.

Se suma así a su amplio listado de destinos alemanes con Colonia, Hamburgo, Düsseldorg, Stuttgart y Hannover, además de Praga. La aerolínea pertenece al Grupo Lufthansa, que ha anunciado importantes novedades de cara al verano en la terminal alicantina.

El conglomerado de aerolíneas ha sumado nuevos destinos a través de Austrian Airlines, que operará una nueva ruta a Viena en su regreso al aeropuerto de Alicante-Elche casi 20 años después, o Swiss Airlines, que unirá en verano Alicante con Ginebra.