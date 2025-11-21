Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de Eurowings. Eurowings

El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania

Tras los anuncios de Ryanair a dos ciudades inéditas, esta vez será Eurowings la que incorpore otra conexión más al país teutón el próximo verano

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

El aeropuerto de Alicante-Elche continúa sumando nuevas rutas con uno de sus principales mercados: Alemania. Hace unas semanas Ryanair anunció la apertura de dos conexiones inéditas al país teutón para el próximo verano. Se tratan de las rutas a Saarbrücken, ubicada en la frontera con Francia y en el estado federado del Sarre, y de Friedrichshafen, situada en el Lago de Constanza.

Ahora, la terminal alicantina recupera otra conexión a Alemania, abandonada hace casi una década. Esta vez será la alemana Eurowings la que opere esta ruta que conectará el aeropuerto de Alicante-Elche con Hannover, tal y como ha publicado la aerolínea en su web de reservas. Los billetes ya se pueden adquirir.

Se tratra de una ciudad de más de medio millón de habitantes. Es la capital de Baja sajonia y se sitúa en el centro-norte de Alemania, cerca en tren de Berlín y Hamburgo. La aerolínea 'low cost' volará a esta ciudad dos veces por semana los martes y sábados a partir del próximo 5 de mayo de 2026, en temporada alta.

Noticias relacionadas

Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Swiss anuncia una nueva ruta a Suiza desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Swiss anuncia una nueva ruta a Suiza desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central

Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central

Los martes el vuelo saldrá de Alicante a las 8.40 horas, con llegada a la ciudad alemana a las 11.40 horas en un trayecto que se irá hasta las tres horas. Los sábados despegará el avión de Eurowings a las 18.50 horas, con llegada a las 21.50 horas. En sentido contrario el martes el avión saldrá a las cinco de la madrugada, llegando a Alicante a las 8 horas, mientras que el sábado partirá de Alemania a las 15 horas para llegar a las 18 horas.

Se suma así a su amplio listado de destinos alemanes con Colonia, Hamburgo, Düsseldorg, Stuttgart y Hannover, además de Praga. La aerolínea pertenece al Grupo Lufthansa, que ha anunciado importantes novedades de cara al verano en la terminal alicantina.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El conglomerado de aerolíneas ha sumado nuevos destinos a través de Austrian Airlines, que operará una nueva ruta a Viena en su regreso al aeropuerto de Alicante-Elche casi 20 años después, o Swiss Airlines, que unirá en verano Alicante con Ginebra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos
  2. 2 Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027
  3. 3 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  4. 4 Beto Company: «Vamos a ser el Hércules de las cero excusas, hay que mandar siempre»
  5. 5 Desafío de la Cámara de Comercio al Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede en Panoramis
  6. 6 Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 20 de noviembre en Alicante
  8. 8 Detenida en Alicante una gestora que desvió 800.000 euros de los planes de ahorro de una treintena de asegurados: así vació sus cuentas
  9. 9 Cae en Elche una célula que llegaba desde el extranjero en binomios, vaciaba casas y abandonaba España
  10. 10 La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania

El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania