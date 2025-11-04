Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El cartel que anuncia 'La Batalla de los Sexos' RC
Dubái

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios protagonizarán 'La Batalla de los Sexos'

El 28 de diciembre de 2025, el Coca-Cola Arena de Dubái será el escenario de un enfrentamiento histórico entre la número uno del mundo y el tenista australiano

C. P. S.

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:48

Aryna Sabalenka contra Nick Kyrgios. Un partido entre una tenista y un tenista. Dubái se prepara para recibir uno de los espectáculos deportivos más esperados del año: 'La Batalla de los Sexos'. La número uno del ranking mundial de la WTA, Aryna Sabalenka, se enfrentará en un amistoso al polémico tenista australiano Nick Kyrgios. El evento, organizado por TLive, compañía de deportes y entretenimiento, se celebrará el 28 de diciembre de 2025 en el Coca-Cola Arena de Dubái.

Este partido amistoso está iInspirado en el legendario duelo de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, por lo que en esta nueva edición se busca rendir homenaje a aquel momento histórico del tenis. En esta ocasión, 'La Batalla de los Sexos: el Duelo en Dubái' supone una versión moderna que une alto rendimiento deportivo, igualdad y espectáculo.

«Siento un gran respeto por Billie Jean King y por todo lo que ha aportado al tenis femenino. Me enorgullece representar al tenis femenino y formar parte de esta versión moderna del icónico partido de la Batalla de los Sexos«, confesó Sabalenka. »Respeto mucho a Nick y su talento, pero que no quepa duda: estoy lista para darlo todo», dijo desafiante la número uno del mundo.

Por su parte, Kyrgios no ocultó su emoción por el desafío que supone enfrentarse a Sabalenka: «Cuando la número uno del mundo te reta, aceptas el desafío«. El australiano confesó tenerle »un enorme respeto a Aryna«, de la que destacó que es »una jugadora formidable y una verdadera campeona«.

