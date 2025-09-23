El ilicitano Miguel Santoyo Aldeguer, campeón de Europa Junior de Patinaje Artístico Inline en Trieste
El patinador del CD Santa Teresa Alicante repite hazaña continental y se confirma como referente internacional
Ismael Martinez
Elche
Martes, 23 de septiembre 2025, 12:24
El ilicitano Miguel Santoyo Aldeguer vuelve a lo más alto. El patinador del Club CD Santa Teresa Alicante de Patinaje se ha proclamado campeón de Europa en la categoría Junior en el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico en Línea (PAL), disputado del 2 al 13 de septiembre en Trieste.
Este triunfo supone la culminación de una temporada de evolución y constancia, en la que Miguel ha demostrado compromiso, esfuerzo y entrega. Bajo la dirección técnica de sus entrenadoras, Tania y Aránzazu Aliaga, ha llevado a cabo una preparación exigente que ha resultado clave para conquistar este nuevo hito en su carrera deportiva.
El éxito en Italia se suma al histórico título europeo juvenil que consiguió en 2024 en Portugal. Un año después, Santoyo no solo ha revalidado su nivel, sino que ha dado un paso adelante al imponerse en una categoría superior, demostrando madurez y consolidándose como uno de los grandes referentes del patinaje artístico en línea a nivel continental.
Con este oro europeo, Miguel y su equipo ya miran hacia la próxima temporada, con el objetivo de seguir superándose y representando a España en la élite internacional del patinaje artístico inline.
