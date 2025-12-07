Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Sergio Ramos ante el Toluca Reuters

Sergio Ramos confirma su adiós al fútbol mexicano

El central, de 39 años, reconoce que la derrota de Monterrey ante Toluca en las semifinales del torneo Apertura fue su último partido

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

Sergio Ramos deja el fútbol mexicano. «Lo dejé bastante claro la semana pasada. Obviamente sí, es mi último partido», zanjó Sergio Ramos, tras la derrota de Monterrey, su hasta ahora equipo, ante Toluca en las semifinales del torneo Apertura (3-2). El central verbalizaba así lo que ya había dejado entrever durante la semana.

Ramos, a sus 39 años, es uno de los cuatro supervivientes del título mundial de España en Sudáfrica 2010 que todavía sigue en activo, junto a Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata tras la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba después de ganar la MLS con el Inter Miami.

Después de que dejara el Sevilla tras finalizar la temporada 2023-24, Sergio Ramos decidió seguir su carrera furbolistica en México y firmó un contrato de un año con Rayados de Monterrey a comienzos de 2025. En el conjunto azteca ha ha disputado 32 partidos entre todas las competiciones y ha marcado siete goles. Ahora, sin contrato, el defensa sevillano se tomará un tiempo de reflexión antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Ramos ha vivido una experiencia muy intensa en Monterrey, ya que sus galones como futbolista le permitieron convertirse en líder y en el capitán del equipo. Sin embargo, el central español se marcha de la Liga MX sin títulos, a pesar de haber disputado el Clausura 2025, la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mundial de Clubes, la Leagues Cup y el Apertura 2025.

