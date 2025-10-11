Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilias Kostis siendo atendido por el cuerpo médico del Atlético. Reuters
Atlético

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda

El central salió lesionado del Atlético-Inter en Libia y las pruebas médicas han confirmado su grave lesión

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:11

Comenta

No todo le salió a pedir de boca al Atlético de su amistoso en Libia. A pesar de que los colchoneros ganaron ante el Inter en los penaltis, en el tramo final del choque se vivió una imagen que dejó a todos muy preocupados. Ilias Kostis, jugador del Atlético, se tuvo que retirar del campo entre lágrimas tras caer al césped con ostensibles gestos de dolor. Las pruebas médicas han corroborado este sábado que tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda, según ha hecho oficial el club, en un comunicado en el que han dado ánimos al joven jugador.

El central de 22 años, es uno de los jugadores con más proyección de la cantera del Atlético. Esta lesión llega cuando estaba aprovechando la oportunidad de estar con el primer equipo. Entró en el minuto 71 del duelo amistoso contra el Inter, y en una acción aislada, el central pisó mal y se echó al suelo, retorciéndose de dolor.

Los médicos rápidamente pidieron el cambio al ser conscientes de la gravedad del asunto. Kostis pudo salir del campo andando, apoyado por el cuerpo médico, pero con un gesto que preocupaba a todo el mundo. A su llegada a Madrid, pasó por la clínica para hacerse las pruebas que han confirmado la lesión que le hará perderse lo que resta de temporada.

De este modo, Kostis dice adiós a una temporada que parecía ser de confirmación con el primer equipo. El futbolista griego se había hecho con la titularidad en el filial que entrena Fernando Torres y estaba siendo clave en defensa, además de llamar la atención del Cholo Simeone. Ahora le viene por delante una larga época de recuperación y de paciencia antes de poder regresar al terreno de juego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas
  2. 2 La Federación de Hogueras quiere llevar la Gala de Candidatas a Bellees al corazón de la Fiesta en Alicante
  3. 3 Emergencias emite un aviso especial por lluvias torrenciales y pide extremar la precaución en barrancos
  4. 4 El peligro continúa: Aemet alerta de lluvias torrenciales este sábado en Alicante
  5. 5 Las tormentas descargan con fuerza en Torrevieja: 50 litros en menos de una hora y calles inundadas
  6. 6 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de tormentas a la costa en las próximas horas que dejarán «lluvias muy fuertes»
  7. 7 La dana remite en Alicante: Aemet rebaja la alerta roja, pero mantiene la naranja en el litoral
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 10 de octubre en Alicante
  9. 9 Estas son las carreteras cortadas en Alicante por la dana
  10. 10 Los bomberos han atendido 20 incidencias por el temporal de lluvia y viento durante la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda