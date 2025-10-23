Directo | Genk - Betis

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Elchin Masiyev
Genk
18:45h.
0
-
0
Real Betis
Min. 31
GNK
BET
Tarjeta amarilla Min 22'
Antony ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 23 de octubre 2025, 18:55
25'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rodrigo Riquelme (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Aitor Ruibal.
23'
Antony (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
23'
Joris Kayembe (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Antony (Real Betis).
21'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Patrik Hrosovsky (Genk).
20'
Fuera de juego, Genk. Joris Kayembe intentó un pase en profundidad pero Oh Hyeon-Gyu estaba en posición de fuera de juego.
19'
Falta de Marc Bartra (Real Betis).
19'
Patrik Hrosovsky (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Bryan Heynen (Genk).
10'
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde la banda derecha.
8'
Falta de Bryan Heynen (Genk).
8'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Mano de Konstantinos Karetsas (Genk).
3'
Remate fallado por Joris Kayembe (Genk) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Thorsten Fink
4-2-3-1
Hendrik Van Crombrugge
portero
Ken Nkuba
defensa
Mujaid Sadick
defensa
Matte Smets
defensa
Joris Kayembe
defensa
Nikolas Sattlberger
centrocampista
Bryan Heynen
centrocampista
Konstantinos Karetsas
centrocampista
Patrik Hrosovsky
centrocampista
Yaimar Medina
centrocampista
Hyeon-Gyu Oh
Delantero
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Aitor Ruibal
defensa
Marc Bartra
defensa
Valentín Gómez
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Nelson Deossa
centrocampista
Sergi Altimira
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Rodrigo Riquelme
centrocampista
Cédric Bakambu
Delantero
37,8%
GNK
62,2%
BET
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|4
|Faltas cometidas
|2
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia