'La Traviata' hace historia en Alicante con el primer estreno nacional de ópera en el Teatro Principal La compañía Opera 2001 inaugura su gira internacional ante un coliseo con todas las localidades agotadas

Montaje de 'La Traviata' en el Teatro Principal de Alicante.

Adrián Mazón Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 18:53 Comenta Compartir

Alicante vivirá este jueves un acontecimiento histórico. Por primera vez desde su inauguración en 1847, el Teatro Principal será el escenario de un estreno nacional de ópera.

El coliseo acoge 'La Traviata', de Giuseppe Verdi, a cargo de la compañía Opera 2001, que ha elegido la ciudad de Alicante -en la que sus directores están establecidos desde hace un cuarto de siglo- como punto de partida de su nueva producción.

Este nuevo montaje de 'La Traviata' ha despertado una expectación inusual. Las entradas para el estreno en Alicante están completamente agotadas y, además, más de 600 estudiantes asistirán este miércoles a una sesión educativa previa.

Ampliar Presentación de 'La Traviata' en el Teatro Principal de Alicante. AM

Esta compañía es buena conocedora de las tablas del Principal, pues sus montajes «siempre recalan en este teatro», ha asegurado su subdirectora María Dolores Padilla, quien ha revelado el «sueño» que es albergar un estreno nacional de tal calibre; algo que, por primera vez, sucederá este jueves en el coliseo alicantino.

La ópera «número uno»

'La Traviata' es una de las óperas más representadas del mundo y considerada una obra fundamental en el repertorio verdiano. «Es la número uno para cualquier productor. El público la quiere, la conoce y la espera», ha destacado Luis Miguel Lainz, director artístico de Opera 2001.

La producción reúne a un equipo de 95 artistas, con una orquesta integrada en su mayoría por músicos de la Comunitat, el Coro Siciliano -galardonado como el mejor coro lírico europeo- y el Ballet Español de Murcia.

Ensayo de la orquesta de 'La Traviata'. AM

La dirección escénica está firmada por el tenor Aquiles Machado, reconocido internacionalmente por su trayectoria en teatros como el Liceu de Barcelona y el Metropolitan de Nueva York.

El reparto cuenta con intérpretes de primera línea. El tenor murciano David Baños, que encarna a Alfredo, ha descrito el papel como un reto emocional. «Es un personaje que ama por primera vez y eso exige cantar desde dentro, no solo con la voz».

Por su parte, el barítono italiano Paolo Ruggiero, veterano de la compañía, ha confesado una vinculación personal con su personaje. «Provenza es una de las arias más profundas. Para mí es como hablar con mi padre».

Más allá de las voces

La compañía también ha puesto énfasis en la accesibilidad y en la función pedagógica de la ópera. Marie-Ange Quintana, directora de Opera 2001, ha explicado que la idea de estrenar en Alicante comenzó hace, nada más y nada menos, 18 meses -con el fin de ocupar las fechas-.

«Queríamos que este estreno fuera en Alicante y devolver algo a esta ciudad«. Por ello, llevan ya casi una semana ensayando en el interior del Principal, donde todos sus rincones resuenan con cada acto.

Eso sí, en esta ocasión la magia de 'La Traviata' va más allá de las voces. «Abrimos el teatro a escolares y también a personas con discapacidad visual, que podrán tocar los trajes y el decorado. La ópera también puede sentirse con las manos», ha señalado Quintana.

Tras el estreno en el Teatro Principal, 'La Traviata' iniciará una gira de 41 funciones que recorrerá España, Francia y Portugal. Sin embargo, el primer aplauso se producirá este jueves en Alicante.