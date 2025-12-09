Alicante se llena de música por Navidad con más de 20 conciertos gratuitos en calles y plazas Corales, bandas, folclore y espectáculos familiares tomarán el centro y los barrios con una programación que duplica actuaciones

Adrián Mazón Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 15:56 Comenta Compartir

Alicante vivirá una Navidad a ritmo de música con una amplia programación de conciertos y espectáculos gratuitos que se extenderán por calles, plazas y espacios culturales durante el mes de diciembre.

La ciudad se transformará en un gran escenario al aire libre con más de una veintena de actuaciones, protagonizadas por corales alicantinas, bandas, agrupaciones musicales y propuestas familiares, dentro del ciclo 'Nadales al Carrer' y otras citas navideñas.

El programa arrancará a las 12 horas de este sábado 13 de diciembre con la actuación del Orfeón Alicante en la plaza de la Montañeta, el Coro Sèneca en la avenida de la Constitución, la Peña Lírica Alicantina en la plaza del 25 de Mayo, la colla L'Embolic en el Mercado de Babel, la colla La Canya en el Mercado de Carolinas y la colla Alacant en la avenida Maisonnave.

Estos conciertos seguirán el sábado 20 con el Orfeón Mare Nostrum en la plaza Navarro Rodrigo, el Coro Inmaculada Antiguos Alumnos de Jesuitas en la plaza de la Montañeta, la colla San Blas en el Mercado de Teulada, la colla Sant Antoni en la plaza de Argel y la colla Benacantil en la avenida Maisonnave.

Más conciertos de Navidad en Alicante

La Rambla y la Explanada concentrarán otro de los grandes focos musicales de la Navidad con nueve actuaciones, el doble que el año pasado, ha detallado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, durante la presentación de la programación.

Estos conciertos arrancarán el sábado 20 a las 19 horas con la Gala 50 Aniversario de la Agrupación Musical SCD Carolinas. Le seguirán propuestas para todos los públicos como 'Encantados. Tributo a Encanto', conciertos de música clásica y coral, circo contemporáneo, folclore tradicional, swing y baile, hasta el lunes 29, con el concierto y baile 'Swing for Christmas' de Babalu Swing Band.

La Banda Sinfónica Municipal también será protagonista con tres conciertos especiales, repartidos el domingo 14 y el miércoles 17 de diciembre en Las Cigarreras, y el lunes 22 a las 20 horas en el ADDA, donde ofrecerá el tradicional Concierto de Navidad junto al Coro del Teatro Principal.