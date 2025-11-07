El arte toma Alicante con 81 creadores que transformarán la ciudad en una galería gigante La tercera edición de Alacant Open Studios congregará a los artistas en un recorrido gratuito por la creatividad contemporánea

Alicante se prepara para vivir un fin de semana en el que el arte tomará los barrios. La ciudad acogerá, del 21 al 23 de noviembre, la tercera edición de Alacant Open Studios, un evento que este año alcanza cifras récord con 81 artistas participantes y 16 estudios abiertos al público.

Durante tres días, los talleres y espacios creativos se transformarán en una gran galería viva, donde los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo de los creadores, hablar con ellos y sumergirse en el proceso artístico.

Ampliar Mapa de los estudios. TA

La cita se ha consolidado como una de las experiencias culturales más originales y participativas del calendario alicantino. En su segunda edición participaron 64 artistas en 11 estudios; este año, la expansión del proyecto confirma su crecimiento y su capacidad para atraer tanto a público local como a amantes del arte contemporáneo de toda la provincia.

El recorrido incluye estudios emblemáticos repartidos por toda la ciudad como Bañuls, Eduardo Lastres y Elena Aguilera, Jaume Marzal, Cifo Fango, Dolor Amor, Delgadodavid o Mariam Cremades, donde se podrá disfrutar de pintura, escultura, instalación, fotografía, arte sonoro o vídeo.

Ampliar Uno de los estudios en la última edición Alacant Open Studios. TA

Entre los nombres participantes destacan Pepe Gimeno, Rubén GoMo, Morán Berruti, Perceval Graells, Loli Moloni o Pablo Bellot, junto a decenas de creadores emergentes que dan forma a una de las muestras colectivas más amplias y diversas de la Comunitat.

El objetivo es acercar la creación contemporánea a la ciudadanía, fomentar el diálogo entre arte y sociedad, y visibilizar el talento local en un entorno cercano, accesible y participativo.

Ampliar Uno de los estudios en la última edición Alacant Open Studios. TA

El programa de visitas contempla un horario amplio para disfrutar de la ruta: viernes 21 de 17 a 22 horas, sábado 22 de 11 a 14.30 horas y de 17 a 22 horas, y domingo 23 de 11 a 14.30 horas. La entrada es gratuita y no requiere inscripción.

