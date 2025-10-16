Esta gama de vehículos comerciales invita a los empresarios a replantearse la movilidad en clave sostenible

Las empresas de cualquier sector aspiran cada vez más a ser capaces de conjugar la rentabilidad económica con la sostenibilidad ambiental. Todas las etapas del proceso productivo asumen la necesidad de alcanzar sus objetivos con la menor huella ecológica posible. La eficiencia, la sostenibilidad y la adaptabilidad a los nuevos requerimientos son ya aspectos claves en la competitividad empresarial. Siendo la movilidad uno de los aspectos cruciales de cualquier actividad económica, es cada vez más necesario para las empresas contar con opciones de vehículos comerciales limpios y eficaces.



Comprometido con esa necesidad, Peugeot lleva tiempo consolidándose como referente indiscutible en este ámbito. La venta de vehículos comerciales de la firma francesa se ha incrementado un 32% en el primer semestre de 2025, triplicando de ese modo el ritmo del mercado general, que solamente creció en un 11% en el mismo periodo. Con un 13,5% de cuota de mercado en vehículos comerciales, Peugeot demuestra entre los conductores la fiabilidad de sus modelos.

Y este crecimiento no es una casualidad. Peugeot ofrece una gama integral de modelos que cubre desde el autónomo urbano hasta la flota de gran volumen, sin descuidar en ningún caso la electrificación y tecnologías punteras. La vocación de la firma es liderar la transición de los vehículos de empresa hacia la movilidad cero emisiones. A este respecto, Peugeot puede presumir de heredar una larga tradición comprometida con la innovación en este ámbito. Desde el Type 13 de 1896, el primer vehículo comercial de la marca, hasta el pionero VLV eléctrico de 1942 —diseñado para profesionales en tiempos de escasez de combustible—, la firma francesa acumula casi siglo y medio de experiencia.



El buque insignia de esta gama es el Peugeot Rifter, un vehículo dinámico y polivalente que se posiciona como líder absoluto en su categoría. Fabricado en la planta de Vigo, el Rifter está disponible en dos longitudes, con motorizaciones diésel o 100% eléctrica. Su versión E-Rifter, equipada con un motor de 100 kW, ofrece una autonomía de hasta 340 km, ideal para entregas urbanas sin comprometer la capacidad de carga.



En este caso, Peugeot ha querido incorporar el Rifter a la filosofía de diseño Allure. De este modo, se renueva la estética interior y exterior del vehículo basándose en colores elegantes y líneas dinámicas. Entre las novedades cabe destacar la Smartphone Station, que conecta el vehículo vía Bluetooth para convertirlo en una extensión del móvil del conductor, facilitando la gestión de rutas y comunicaciones en movimiento.



Un capítulo esencial es el de la seguridad. El Rifter incorpora una amplia gama de asistencias a la conducción, como el Sistema Inteligente de Lectura de Señales (con aviso acústico por exceso de velocidad), el asistente de cambio de carril y la ayuda al frenado de emergencia, que alerta y decelera automáticamente ante riesgos de colisión. Estas funciones no solo reducen la fatiga en jornadas largas, sino que elevan el estándar de protección para profesionales en entornos urbanos congestionados.



En resumen, Peugeot ha puesto en el mercado un modelo que se adapta a la perfección a las necesidades del pequeño y mediano empresario. Es capaz de ofrecer un bajo consumo en versiones térmicas (diésel), cambio manual o automático, y un diseño que transita sin problemas del trabajo al uso personal.