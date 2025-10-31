Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La periodista Maribel Vilaplana. LP

La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana

La intructora reclama a la periodista que en su declaración del lunes aporte «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo que permaneció con el jefe del Consell»

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:35

Comenta

La jueza de la dana sigue cerrando el cerco en torno al encuentro que mantuvieron en la tarde de la dana Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. En un auto notificado este viernes, la instructora requiere a la periodista a entregar el ticket del parking en el que aparcó su coche antes de la comida en El Ventorro con el presidente de la Generalitat y hasta el que le acompañó el dirigente tras su larga sobremesa.

La magistrada, a instancias de una acusación particular, pide que entrege este ticket en la declaración que la periodista realizará este lunes 3 de noviembre como testigo en el juzgado de Catarroja. La instructora también exige a Vilaplana «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día».

En este sentido, recuerda el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsejera y el 'president', «y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo».

Asimismo, recuerda que en esa resolución de la Audiencia se señalaba que Mazón «ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana» y que tiene atribuidas por ley «funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La petición del abogado se produjo después de que la jueza acordara citar a Vilaplana, el próximo 3 de noviembre, en calidad de testigo, por su comida con Mazón el día de la dana y tras conocerse recientemente que Mazón acompañó a Vilaplana, tras la comida, a su aparcamiento, ubicado en la Glorieta de Valencia.

Tras estos nuevos datos, la acusación particular había reclamado a la instructora que requiriera el ticket, o bien a la propia periodista el próximo 3 de noviembre, o bien a la empresa de aparcamiento --en el caso en que la comunicadora no disponga del mismo o lo haya extraviado-- para determinar la hora de entrada y salida del vehículo de la comunicadora.

Sobre esta solicitud de prueba subsidiaria, relativa al oficio a la mercantil Interparking Hispania, S.A., la jueza ha acordado que se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo.

El PSPV también había reclamado a la periodista que entregara de forma voluntaria, a la comisión de investigación de Les Corts, el ticket del parking, con el objetivo de «ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos».

