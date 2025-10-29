Voluntarios de las Jornadas SAVE retiran más de 1.200 kilos de residuos en Calp La segunda edición de las jornadas reúne a 27 expertos de nueve universidades y más de 200 participantes en torno a la sostenibilidad y la acción ciudadana

La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante, junto a la Sede Universitaria de Calp y la consultora Lankoa, ha celebrado los días 23, 24 y 25 de octubre la segunda edición de las 'Jornadas Internacionales SAVE (Sostenibilidad, Acción, Voluntariado y Entorno)', un encuentro que se consolida como espacio de colaboración, ciencia y compromiso social.

Durante tres días, 27 expertos y expertas procedentes de nueve universidades nacionales e internacionales (entre ellas España, Brasil, México, Bolivia, Chile y Ecuador), así como representantes de ocho empresas y seis ONG, compartieron experiencias, investigaciones y buenas prácticas en materia de sostenibilidad, responsabilidad social y transición ecológica. En total, más de 200 personas participaron entre asistentes presenciales, online y voluntariado ambiental.

El evento combinó un formato híbrido, con sesiones celebradas en el Parque Científico de Alicante, encuentros online y actividades en el entorno natural del Parque Natural del Peñón de Ifach (Calp), manteniendo su objetivo de conectar el conocimiento académico con la acción directa sobre el territorio. Durante la inauguración oficial, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Raúl Ruiz Callado, subrayó el valor de la iniciativa como «un ejemplo de cooperación entre universidad, empresa y sociedad civil».

Participantes de las Jornadas SAVE durante la acción ambiental en el Peñón de Ifach de Calp. A.C.

La clausura tuvo lugar el sábado 25 en Calp, con una acción integral por el entorno que incluyó la extracción de residuos marinos en el Brut de Ifac y batidas terrestres en la Cala El Racó y las Salinas de Calp. Gracias a la colaboración entre administraciones públicas, universidades, empresas, ONG y ciudadanía, se logró retirar más de 1.200 kilos de residuos, reafirmando el carácter práctico y transformador del movimiento SAVE. Las actividades se desarrollaron bajo una metodología de ciencia ciudadana, centrada en la caracterización de residuos y la sensibilización sobre la conservación de los ecosistemas litorales.

Aunque la acción de reforestación prevista en Tarija (Bolivia) tuvo que posponerse por las condiciones meteorológicas, se llevará a cabo en las próximas semanas junto a entidades locales. Los resultados se difundirán a través del perfil oficial de Instagram @save.the.movement, reforzando el carácter internacional y continuado del proyecto.

A lo largo de las sesiones académicas, se abordaron cuestiones clave como la educación ambiental, la economía circular, la innovación social y la transición energética, destacando la necesidad de que la ciencia se traduzca en acciones tangibles. Los directores de las jornadas, Josep Tur Vives e Iker Jimeno, valoraron muy positivamente esta segunda edición, destacando «la capacidad de colaboración entre entidades públicas, privadas y del tercer sector» y «la fortaleza del movimiento SAVE para convertir el conocimiento en acción». Según afirmaron, «la sostenibilidad solo avanza si se construye colectivamente, uniendo ciencia, responsabilidad social y compromiso ciudadano».

Las 'II Jornadas Internacionales SAVE' han sido organizadas por la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria de Calp y Lankoa, con la colaboración de universidades, entidades sociales, empresas y administraciones públicas comprometidas con la educación ambiental, la sostenibilidad y el voluntariado. El encuentro reafirma el papel de la Universidad de Alicante como agente clave en la transformación y el progreso socioambiental de la provincia.