La Vila retira vegetación invasora para recuperar el río Amadorio La intervención municipal mejora el equilibrio ecológico y la capacidad hidráulica del cauce tras el avance de especies exóticas

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 9 de diciembre 2025, 15:40

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha concluido una intervención integral en el tramo urbano del río Amadorio con el propósito de frenar la expansión de vegetación invasora, recuperar el equilibrio ecológico y mejorar la capacidad hidráulica del cauce. La actuación, coordinada entre la Concejalía de Medio Ambiente y el área de Parques y Jardines, responde a la necesidad urgente de contener el avance de especies exóticas que estaban perjudicando tanto la salud del ecosistema como la limpieza del entorno fluvial.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, y la edil de Escena Urbana, Ana Alcázar, explicaron que la intervención se ha centrado principalmente en la retirada de Arundo donax —la caña común—, además de otros matorrales y restos vegetales que dificultaban el tránsito del agua y favorecían la acumulación de residuos en distintos puntos del cauce. La presencia de estas especies había comenzado a alterar de forma notable la dinámica natural del río, desplazando la vegetación autóctona que contribuye al mantenimiento del ecosistema local.

Los trabajos, que se desarrollan desde el mes de octubre, se han realizado siguiendo criterios ambientales estrictos para garantizar que no interfieran en los periodos de cría de las aves que habitan en el entorno. De esta forma, el Ayuntamiento asegura que la intervención no afecta a la reproducción ni a los ritmos naturales de las especies presentes en el Amadorio.

Carlos Soler explicó que la necesidad de actuar se hizo evidente en los últimos meses ante el crecimiento acelerado de la vegetación invasora. La caña común, especialmente agresiva en los entornos fluviales, es capaz de ocupar grandes extensiones en muy poco tiempo, desplazando a la flora local y generando importantes alteraciones en el equilibrio ecológico del río.

Además del impacto sobre la biodiversidad, esta vegetación compromete también la capacidad hidráulica del Amadorio, aumentando el riesgo de obstrucciones y de problemas en episodios de lluvias intensas. «Estas especies no solo afectan a la biodiversidad, sino que ponen en riesgo la correcta evacuación del agua», señaló el concejal.

La actuación municipal se completa con labores de saneamiento y acondicionamiento del entorno urbano del cauce, con el objetivo de garantizar una mayor limpieza, un mejor mantenimiento y un río más seguro y saludable para la ciudadanía y para el conjunto del ecosistema.