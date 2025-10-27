Relleu amplía su pasarela de vértigo sobre el barranco del Amadorio El nuevo tramo estará listo para final de año y contará con un puente sobre el estrecho

Primera fase de la pasarela de Relleu, con el desfiladero por donde concluirá el sendero a la derecha y la presa al fondo.

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Luz verde a la ampliación de la pasarela de Relleu. El Ayuntamiento del municipio y la Diputación Provincial de Alicante se han puesto manos a la obra para la construcción de otro tramo de este atractivo turístico. En las próximas semanas comenzarán las obras del puente que unirá ambos lados del estrecho del Amadorio.

El objetivo del consistorio es hacer este camino, que se adentra en el barranco, circular para permitir el paso más ágil de los turistas y poder disfrutar de las vistas privilegiadas a la presa del siglo XVIII —de la misma época que el pantano de Tibi—.

Para realizar este enlace se cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, que permitirá salvar la distancia que hay entre una pared y la otra del barranco. La obra presenta evidentes dificultades técnicas al tratarse de un tramo volado sobre el propio cauce del río. Sin embargo, este paso elevado permitirá a los visitantes cruzar al otro lado del estrecho y afrontar el camino de vuelta, para lo que está prevista otra nueva ampliación en próximos años.

La pasarela de Relleu continúa así su desarrollo como uno de los mayores ejemplos de impulso al turismo rural en Alicante y supone que cada año miles de personas puedan adentrarse en un paraje que hasta hace poco permanecía vetado a los ojos del hombre.

Ampliar Desfiladero que recorrerá la pasarela de Relleu en su cuarta fase de obras. AM

Con este nuevo tramo, además, se aliviarán las colas que se forman actualmente en el punto de inicio de la pasarela, ya que, al tratarse de un camino de ida y vuelta, los visitantes tienen que esperar a que un grupo salga para poder entrar otro.

Además de la conocida pasarela, el municipio ofrece una ruta a pie que conecta el pueblo con el antiguo pantano del Amadorio por un sendero donde destaca el valor ambiental del término de Relleu. El itinerario se realiza por un antiguo camino de herradura, el Camí de les Ripalmes o del Fasamais, que ha sido recuperado.

A su paso hasta el pantano se observa un horno de cal, antiguas balsas de riego, azudes y acequias. Además, se puede disfrutar del paisaje abancalado tradicional de la Marina Baixa, con campos de cultivo de olivo, almendro y algarrobo.

En un primer momento se construyeron 212 metros en dos tramos que se adentraba por el barranco con una pasarela voladiza de tablones de madera a unos 60 metros de altura. En la fase dos, puesta en marcha a finales de 2024, se amplió esta construcción con 25 metros más, en los que se encuentra un mirador y unas escaleras que adentran al visitante en las profundidades del barranco, descendiendo poco a poco por la pared.