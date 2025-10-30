El PP de Altea abandona un tenso pleno municipal El alcalde y la portavoz 'popular' protagonizan un enfrentamiento a raíz de una propuesta socialista

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 30 de octubre 2025, 16:56

El Pleno Municipal de Altea correspondiente al mes de octubre se desarrolló este jueves con un marcado tono político que derivó en tensión entre el equipo de gobierno local conformado por Compromís y PSPV-PSOE y la oposición. El momento más polémico llegó cuando el Grupo Municipal Popular abandonó la sesión justo antes de votarse una moción presentada por urgencia por los ediles socialistas para reclamar al Consell la mejora y mayor transparencia del programa de prevención y detección precoz del cáncer de mama en la Comunitat Valenciana.

La propuesta, defendida por la edil de Sanidad, Anna Lanuza, insta al gobierno autonómico, competente en materia sanitaria en la región, a reforzar los recursos del programa y garantizar que todas las mujeres tengan acceso a revisiones periódicas en igualdad de condiciones.

Durante ese debate, la portavoz popular, Rocío Gómez, solicitó intervenir «por alusiones», pero el alcalde de la Villa Blanca, Diego Zaragozí, le denegó el turno de palabra al considerar que no se había hecho referencia directa a ningún miembro de su grupo. La negativa motivó la salida inmediata de los representantes 'populares' del salón de plenos.

Críticas por la falta de consenso

Tras la sesión, Anna Lanuza lamentó la actitud del grupo popular y calificó de «irresponsable» su decisión de no participar en la votación. «En un tema tan importante como el cáncer de mama no debería haber discrepancias más allá del color político», aseguró la edil, recordando que la prevención y la detección precoz «salvan vidas y deben ser una prioridad de todos los partidos».

Más allá del enfrentamiento político, el pleno aprobó varios asuntos de gestión municipal. Entre ellos, la denegación de la revisión de precios solicitada por la empresa concesionaria del alumbrado público y semafórico del municipio, una medida que el equipo de gobierno justificó «por responsabilidad económica y respeto a los contratos vigentes».

También se dio luz verde a los Estatutos del Ente Gestor de Destino Turístico Inteligente (EGDTI), una herramienta clave para avanzar en el modelo de turismo sostenible y digital que impulsa el Ayuntamiento. El nuevo ente estará compuesto principalmente por técnicos municipales, aunque la oposición reclamó poder integrarse para garantizar la participación política en sus decisiones.

Asimismo, se aprobó la prórroga y modificación del convenio firmado entre el Ayuntamiento, Turisme Comunitat Valenciana y la Secretaría de Estado de Turismo, que permitirá culminar la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística de Altea, dotado con 4 millones de euros de financiación. Este plan contempla actuaciones estratégicas para mejorar la movilidad, la eficiencia energética y la gestión de los recursos naturales en el municipio.

Con estos acuerdos, el Pleno de octubre dejó una sesión de contrastes: por un lado, avances en la gestión turística y económica de la localidad, y por otro, un nuevo episodio de desencuentro político que vuelve a evidenciar la falta de entendimiento entre los grupos municipales.

