La Playa de los Locos de Torrevieja contará con dos niveles de paseo El Ayuntamiento saca a licitación el proyecto de reurbanización de la zona por más de 10 millones de euros

Todo Alicante Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 17:12 Comenta Compartir

El paseo de la Playa de los Locos de Torrevieja va a transformar su imagen, con dos niveles: uno superior, más urbano, para recorrerlo y otro inferior, más en contacto con la arena. La Junta de Gobierno Local (JGL) ha aprobado este viernes la licitación de las obras por un montante de 10.067.284,73 euros. Una vez adjudicado, los trabajos durarán 18 meses.

La reurbanización incluye la peatonalización y conexión con el paseo de Punta Margalla desde la confluencia de Avenida de la Purísima con Calle La Sal hasta la Avenida Roentgen.

El objetivo de estas obras de reurbanización es dotar al paseo de la dimensión suficiente para permitir la circulación de las personas, mejorar la accesibilidad a la playa, y dispner de «una mejor relación entre la ciudad y la playa más directa más amable y adecuada a las nuevas necesidades del siglo XXI», según reza la memoria del proyecto.

Asimismo, se pretende generar una imagen litoral del municipio más natural y amable, pero compatible con el espacio urbano existente dotando de mejores infraestructuras sombra y naturaleza a lo largo de todo el recorrido. También se ha intentado dar una respuesta y compatibilizar la existencia de las distintas necesidades de terrazas de los servicios de hostelería, tratando de dotarles de una imagen común y unitaria que permita generar una imagen en relación con el nuevo paseo, delimitando los ámbitos y ofreciendo una imagen actual unitaria e integradora.

En definitiva, se trata de una propuesta más natural con un carácter urbano, que compatibiliza en lo posible su renaturalización introduciendo más zonas verdes, peatonales, arbolado, mobiliario urbano con zonas de juegos de niños y zonas biosaludables. Una intervención de más de 1100 metros de peatonalización de costa y una superficie total de 21.044,75 metros cuadrados.

Ampliar

La propuesta se centra en crear un paseo urbano pero naturalizado, proponiendo una continua relación entre la ciudad y la playa. Se trabaja a partir de los desniveles para lograr una relación fluida entre las distintas cotas del encuentro, desdibujando los límites. Se ha planteado un paseo marítimo en dos niveles, quedando ambos dentro de la línea de ribera del mar.

El primer nivel, en la cota superior, que actualmente corresponde con los niveles de acera que da acceso a los edificios, es un paseo continuo, amplio, de carácter pétreo, que acoge el carácter de tránsito peatonal, zonas de descanso y relación, así como los servicios complementarios de comercios y hostelería (en particular terrazas). Se trata de la zona más urbana de la intervención, con una relación inmediata con la ciudad y la edificación. En este nivel se incorpora el tráfico restringido de vehículos para acceso a garajes, así como la servidumbre de tránsito necesaria en un paseo marítimo, para vehículos municipales y de emergencia.

Ampliar

El segundo nivel es un elemento de carácter más ligero, con imagen de madera, que conecta de manera suave el nivel inferior (cota playa-mar) con el nivel superior (cota acera actual) con pavimento de piedra de color claro. Existe una continuidad de paseo más estrecho en el nivel inferior, y va ascendiendo y descendiendo desde el nivel superior, desdoblándose como una senda sinuosa que atraviesa zonas de vegetación propuesta a distintos niveles. En las zonas intermedias entre los paseos, aparecen unos abancalamientos que acogen vegetación variada, así como zonas de descanso, y ya en la cota superior, aumentan de tamaño pudiendo introducir arbolado que aporte sombra al paseo, así como zonas de estancia bajo dicho arbolado.

En la zona de la playa se establecen pequeños avances en madera sintética o equivalente, ligeros y removibles, de aproximación al mar, así como tres zonas de juegos infantiles y dos paquetes de aseos públicos y posta sanitaria, con carácter prefabricado y removible también.

Temas

Hostelería

Torrevieja

Obras

Terrazas