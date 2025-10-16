Once municipios de Alicante crean una red policial intermunicipal para mejorar la respuesta ante emergencias La iniciativa busca optimizar recursos y ofrecer una respuesta más eficaz a los vecinos ante situaciones que superen la capacidad de una sola localidad

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 16:02 Comenta Compartir

Las policías locales de 11 municipios alicantinos han acordado impulsar un sistema común de comunicación y coordinación intermunicipal con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, catástrofes o incidencias que excedan el ámbito de actuación de un solo municipio.

Este sistema permitirá que, en casos de accidentes, catástrofes o sucesos delictivos -especialmente en persecuciones-, los cuerpos municipales adheridos al plan puedan comunicarse de manera directa y simultánea, facilitando la localización de los implicados y una intervención conjunta más ágil, según se ha detallado en la reunión.

Una reunión que se ha celebrado en las dependencias de la Policía Local de Petrer, fruto de una iniciativa conjunta de las jefaturas de Petrer y Monóvar, y contando con la presencia de jefes y mandos de los distintos cuerpos policiales. Durante el encuentro, se ha expuesto la necesidad de establecer una red de comunicaciones vía radio compartida, que permita actuar con mayor eficacia y rapidez en situaciones sobrevenidas que requieran una coordinación inmediata.

Los once municipios de Alicante adheridos al plan: Agost

Alicante

Aspe

Elda

Monforte del Cid

Monóvar

Novelda

Petrer

Pinoso

Sax

Villena

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado la importancia de esta iniciativa subrayando que la colaboración y la cooperación entre los cuerpos de Policía Local es «fundamental». «Con esta red intermunicipal damos un paso decisivo al avanzar en una mejora considerable de la respuesta que ofrecemos a los vecinos y vecinas de todas estas poblaciones y de las que se quieran sumar en el futuro», ha destacado.

Además, ha añadido que este tipo de acuerdos «refuerzan la seguridad colectiva, estrechan la colaboración institucional entre municipios y nos permiten optimizar los recursos policiales en beneficio de la ciudadanía, especialmente cuando se producen situaciones que superan la capacidad de un solo municipio».

Prueba piloto

De manera experimental, la red de comunicación intermunicipal se pondrá en marcha el próximo 3 de noviembre, una vez armonizados los sistemas de walkie-talkie y los protocolos de comunicación vía radio de los diferentes cuerpos, adaptándolos a sus características técnicas.

La fase inicial permitirá comprobar la operatividad del sistema, detectar mejoras y preparar su implantación definitiva. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar la red a otros municipios que deseen adherirse, con el objetivo de consolidar un modelo de cooperación supramunicipal en materia de seguridad ciudadana.

Con este acuerdo, las localidades participantes refuerzan su compromiso con la seguridad, la colaboración y la atención eficaz a sus vecinos en cualquier circunstancia.