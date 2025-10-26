Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Viviendas en construcción en Dénia. Tino Calvo

Un municipio de Alicante se cuela entre los más baratos para comprar vivienda en España

Una localidad del Alto Vinalopó aparece entre las tres ciudades con el precio del metro cuadrado más bajo de España, según el INE

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:29

Con los precios de la vivienda disparados en las grandes capitales, un municipio de la provincia de Alicante se ha colado entre los más baratos para comprar vivienda en España. Según los nuevos Indicadores Urbanos 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio en Villena es de 603 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa junto a Puertollano (Ciudad Real) y Almendralejo (Badajoz) como los municipios con la vivienda más asequible del país.

El informe, que analiza 429 municipios de más de 20.000 habitantes, refleja el fuerte contraste entre el interior y el litoral. Mientras que en Ibiza o Zarautz el metro cuadrado supera los 6.000 euros, en Villena los precios se mantienen más de diez veces por debajo.

Alicante, entre los barrios con menor renta y alquiler más asequible

El estudio del INE también recoge los barrios con menor renta neta media anual. En Alicante capital, el barrio de Juan XXIII se sitúa entre los más humildes de España, con 7.704 euros por habitante, junto a Los Pajaritos o el Polígono Sur de Sevilla.

En el extremo opuesto, los barrios madrileños de El Viso, Recoletos y Piovera encabezan la lista de las zonas más ricas, con rentas que superan los 40.000 euros anuales por persona.

El informe también coloca a Alicante entre las ciudades con los alquileres más bajos del país. En Juan XXIII, el precio medio mensual se mantiene en torno a 397 euros, muy lejos de los más de 1.000 euros que se pagan en municipios como Pozuelo de Alarcón o Sant Cugat del Vallès.

Te puede interesar

