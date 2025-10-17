Sanidad ultima la autorización para un nuevo hospital privado en la provincia de Alicante Finestrat es el municipio escogido por una empresa sanitaria para construir el tercer centro de estas características en la Marina Baixa

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 17 de octubre 2025, 16:24 Comenta Compartir

Finestrat podría sumar en los próximos meses un nuevo equipamiento sanitario de primer nivel. El Ayuntamiento está a la espera de la autorización de la Conselleria de Sanidad para iniciar la construcción de un hospital privado en una de las grandes parcelas disponibles del bulevar comercial, un proyecto que, según el alcalde Juanfran Pérez Llorca, supondrá «un importante impulso económico y de servicios» para el municipio.

El proyecto ya ha sido presentado ante la Generalitat Valenciana y, aunque todavía no se han concretado las cifras de inversión ni el número de empleos que generará, el primer edil asegura que el impacto laboral será relevante para toda la comarca. «Cuando una empresa privada elige tu municipio para una inversión de esta envergadura, es señal de confianza y de seguridad jurídica», subrayó Pérez Llorca.

El alcalde destacó además que esta iniciativa complementará la oferta asistencial del Hospital Comarcal Marina Baixa, especialmente útil para la creciente población extranjera residente en Finestrat y en los municipios cercanos, así como de los dos hospitales privados ya existentes y situados ambos en Benidorm.

Obras de mejora en el casco antiguo

Paralelamente, el Consistorio finestratense ha anunciado el inicio inminente de la remodelación integral de varias calles del casco antiguo, gracias a la financiación del Plan Planifica de la Diputación de Alicante.

Las actuaciones afectarán a las calles Puig Campana, Figueretes, San Vicent y Alcoy, donde se ejecutará una transformación completa del subsuelo y de la escena urbana. Entre las mejoras previstas figuran la renovación de las canalizaciones de agua y pluviales, la instalación de nuevo pavimento más accesible y peatonal y la mejora del alumbrado y mobiliario urbano.

Otra de las obras destacadas en ejecución es la nueva vía peatonal y ciclista que conectará La Cala con la zona comercial, un proyecto financiado con fondos europeos y presupuestadas en más de 500.000 euros.

Bonos consumo con fondos municipales

En paralelo, Finestrat mantiene activa su campaña de bonos consumo, siendo el único municipio de la Marina Baixa que ha decidido continuar con esta medida tras la retirada de la financiación provincial.

El Ayuntamiento sufraga con fondos propios bonos de hasta 100 euros destinados a empadronados mayores de 18 años, que pueden duplicar su valor con una aportación equivalente del beneficiario. De este modo, cada vecino puede invertir hasta 200 euros en los comercios locales.

Según ha confirmado el alcalde, «en apenas diez días, la mitad de los bonos ya están vendidos», lo que demuestra la buena acogida de una medida que impulsa el consumo y refuerza el tejido comercial de Finestrat.