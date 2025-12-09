La hostelería de Benidorm hace un balance positivo de 2025 Abreca apunta hacia los grandes eventos culturales y deportivos como elemento dinamizador de la actividad

La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm y Comarca (Abreca) ha confirmado que 2025 ha sido un año «positivo» para el sector hostelero local, un balance que llega después de haber igualado e incluso superado en momentos puntuales hasta en un 4% la facturación de 2024, ejercicio que ya había sido excepcional para la ciudad. Así lo explicó su portavoz, Álex Fratini, quien subrayó que la combinación de clima estable, afluencia turística sostenida y un calendario cada vez más robusto de eventos «ha sido clave para mantener el pulso económico durante todo el año».

Este crecimiento se ha hecho notar especialmente en las zonas de mayor afluencia turística, donde Abreca ha detectado un dinamismo superior al esperado. A pesar de ello, la asociación insiste en que la subida de precios aplicada durante 2025 fue mínima, situada entre el 2% y el 2,5%, muy por debajo del incremento del 6% registrado en las tarifas de los proveedores.

Esa diferencia, apuntan, ha reducido la rentabilidad de buena parte de los negocios, que han priorizado contener los precios para no frenar la demanda en un año marcado por la competitividad del destino.

La clientela local también ha jugado un papel importante al mantener sus niveles de consumo incluso en los meses más irregulares. La recuperación de noviembre y el efecto de eventos como la Fancy Dress, el medio maratón o la Copa del Mundo de Ciclocross han contribuido a llenar las terrazas y ofrecer una actividad constante en los períodos tradicionalmente más débiles, que según los portavoces de Abreca, «cada vez se diluyen más en el calendario».

Los fines de semana previos a Navidad se han comportado «de manera excelente», en palabras de Fratini, con establecimientos rozando el lleno y con las cenas de empresa disparando las reservas en los locales de mayor capacidad. Todo ello antes del arranque oficial de la campaña navideña, prevista para el 22 de diciembre y que llegará acompañada de una alta ocupación hotelera.

Para Abreca, 2025 también ha tenido un componente histórico. La asociación ha celebrado su 40 aniversario con un crecimiento notable, sumando 80 nuevos asociados y consolidando iniciativas como la jornada Menjars del Nostre Poble, una propuesta destinada a reivindicar la gastronomía tradicional de Benidorm y su comarca.

El colectivo trabaja ya en nuevos proyectos que buscan reforzar la actividad en la zona inglesa y potenciar el arranque de la temporada 2026 con acciones específicas para mantener el atractivo y la visibilidad del destino.

De cara a 2026, Abreca confía en que Benidorm siga batiendo récords apoyándose en la suma de grandes citas, la apuesta institucional y el indiscutible atractivo turístico de la ciudad. Con eventos como el Benidorm Fest, San Patricio, el Pride, la Fancy Dress o una nueva programación de conciertos, la asociación considera que la ciudad mantiene intacta su capacidad para atraer a públicos de todas las edades y procedencias, reforzando así un modelo que ha demostrado su eficacia en términos económicos y de proyección del destino.

