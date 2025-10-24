Elda amplía los horarios de sus cementerios y refuerza los autobuses por Todos los Santos El Ayuntamiento aumenta la limpieza, ornamentación y seguridad, entre otros servicios municipales, en los camposantos

El Ayuntamiento de Elda prepara los cementerios municipales para la festividad de Todos los Santos con nuevas mejoras y servicios.

Ismael Martinez Elda Viernes, 24 de octubre 2025, 12:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elda, con motivo de la festividad de Todos los Santos, ha anunciado novedades en sus dos cementerios municipales. El Consistorio modificará los horario de apertura desde este sábado, 25 de octubre, hasta el próximo 2 de noviembre.

Durante estos días, los camposantos de Elda permanecerán abiertos de forma ininterrumpida entre las 8 y las 19 horas para facilitar el acceso de la ciudadanía y evitar aglomeraciones en las horas de mayor afluencia.

La Concejalía de Espacio Público ha explicado que esta medida busca ofrecer «una mayor comodidad» a quienes solo disponen de un breve margen de tiempo para rendir homenaje a sus seres queridos.

Además, ambos cementerios contarán con vigilancia privada, dispositivos especiales de Policía Local y Protección Civil, así como con servicios reforzados de limpieza y jardinería para mantener las instalaciones en las mejores condiciones.

Más autobuses a los cementerios

Desde la Concejalía de Control de la Movilidad del Ayuntamiento de Elda se ha ampliado también los servicios de transporte público. Los cambios se harán efectivos entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.

De este modo, el servicio especial de autobuses a los cementerios de Elda contarán con salidas cada hora desde las 9 hasta las 18.30 horas, y un breve receso al mediodía.

Además, las gestiones del Ayuntamiento han permitido recuperar la parada de la línea Elda-Monóvar en el cementerio Virgen de los Dolores, suprimida en la nueva concesión de la Generalitat, que volverá a estar operativa este mismo fin de semana.

Aparcamiento y otros servicios

Los recintos de Santa Bárbara y Virgen de los Dolores han estrenado una nueva ornamentación floral y mejoras en las zonas comunes, fuentes y útiles para arreglos florales.

También se ha habilitado una zona de aparcamiento en el acceso posterior del cementerio Virgen de los Dolores para facilitar la llegada de visitantes. Desde el Ayuntamiento se ha animado a depositar flores en la escultura 'El abrazo eterno', en recuerdo de las víctimas de la pandemia de COVID-19.

El concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, ha señalado que «la ampliación de los horarios durante los días previos nos permite facilitar el paso de visitantes, amigos y familiares de los difuntos, evitando aglomeraciones en unos momentos muy sensibles por el significado de este día».

El edil ha añadido que se han ultimado todos los detalles para que la festividad se desarrolle con normalidad, garantizando comodidad y seguridad a los vecinos y vecinas.