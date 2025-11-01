Las cinco noticias más destacadas de este sábado 1 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:43 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 1 de noviembre.

1 Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó

Los tres barones provinciales del PP valenciano han movido ficha para buscar una salida y relevar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que vive sus peores horas políticas por el caso de la dana del 29 de octubre que dejó 229 fallecidos en Valencia. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Turismo se reunirá con Jet2 y EasyJet en Londres para reforzar el mercado británico en el aeropuerto de Alicante-Elche

La conselleria de Turismo han avanzado que las próximas semanas mantendrán importantes reuniones con touroperadores y distintas aerolíneas británicas como son EasyJet y Jet2, dos de las principales compañías del aeropuerto de Alicante-Elche. Así, la consellera, Marián Cano, mantendrá reuniones con ambas para seguir ampliando frecuencias y sumar conexiones hacia Alicante y a Manises. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Desarticulan una organización con ramificaciones en Alicante que vendía ilegalmente medicamentos utilizados para fabricar «la droga de los pobres»

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos psicotrópicos por internet. El grupo falsificaba las recetas médicas para adquirir este producto, que es usado para la fabricación del 'karcubi', conocida como «la droga de los pobres» y que se elabora mediante su mezcla con hachís. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Dos detenidos por robar 700 euros en un par de lavanderías exprés de Alicante durante la noche de Halloween

La Policía Nacional ha detenido a 19 personas en Alicante durante el dispositivo especial de seguridad en Halloween. Destacan dos arrestados de 21 y 31 años de edad por desvalijar dos lavanderías exprés y llevarse 700 euros de la recaudación. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Una visita a El Campello «más cara que unas vacaciones en el Caribe»: la multa a la que se enfrentan por tirar muebles al contenedor

«La visita a El Campello les ha salido más cara que unas vacaciones al Caribe». Así ironiza el Ayuntamiento de la localidad en sus redes sociales tras imponer una cuantiosa multa a unos infractores por vertidos ilegales en la zona de Muchavista. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.