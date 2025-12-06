Las cinco noticias más destacadas de este sábado 6 de diciembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este sábado 6 de diciembre.

1 De Palmas desata la locura en el descuento y mantiene intacto el 'efecto Beto' en el Hércules (2-1)

Beto Company ha caído de pie en el Hércules. La moneda siempre sale cara, incluso cuando el panorama es oscuro. Sucedió la pasada semana en Tarragona cuando el equipo estaba hundido con el 2-0 a la media hora y este sábado en el Rico Pérez se ha vuelto a repetir cuando un error de Abad ponía en ventaja al Torremoilinos en la segunda parte. Pero siempre hay una salida para el Hércules de Beto. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Los alicantinos adelantan las compras de Navidad

Los cuatro mercados municipales de Alicante (Central, Benalúa, Babel y Carolinas) ya bullen de actividad desde principios del mes de diciembre. Los alicantinos, previsores, adelantan las compras de los productos que se servirán en las mesas de Nochebuena y los días grandes de las fiestas para evitar el incremento de precios de las últimas fechas. Una buena estrategia, la de comprar y congelar, para que a nadie pille desprevenido y se peguen un buen susto. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Una bebé de 20 meses, entre los seis asistidos por un accidente de tráfico en Cox

Seis personas, una de ellas una bebé de apenas 20 meses, han sido asistidas tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la N-340, en el término municipal de Cox. Entre los atendidos también hay cuatro mujeres y un hombre de edades comprendidas entre 36 y 75 años. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La campaña de Navidad generará casi 16.000 puestos de trabajo en Alicante

Tras un Black Friday positivo en términos de contratación, las empresas ya se encuentran firmando los contratos para la inminente campaña navideña, con los sectores de comercio, logística y transporte y hostelería como los que más demanda de trabajadores presentan. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El Consell destinará 6 millones para reducir la población de jabalíes pero descarta casos de peste porcina en la Comunitat

La Generalitat Valenciana está reforzando el control sobre las granjas de la Comunitat frente a la amenaza de la peste porcina, a pesar de que por el momento no se haya registrado ningún caso en toda la autonomía. Estas medidas de vigilancia y prevención llegarán mediante un decreto en el que está trabajando el Consell, y que contempla un presupuesto de 6 millones de euros para reducir la población de jabalíes. Clica aquí para leer la noticia completa.

Extra Espectacular Entrada de Moros y Cristianos en Alicante

La comitiva ha estado formada por doce filaes, tres ballets, una escenificación de dos luchadores con espadas de fuego simulado, zancudos moros y cristianos, y cuatro carrozas. Clica aquí para leer la noticia completa.

