Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 29 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Virginia Ortiz Riquelme , familiar de víctimas de las inundaciones en la localidad de Letur (Albacete), recibe las condolencias de los reyes Felipe VI y Letizia.

Todo Alicante Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:26 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles, 29 de octubre.

1 El Rey, en el funeral: «La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros»

«La Reina y yo queremos que los sepáis: estamos ahora y siempre con vosotros». El rey una vez más ha reiterado el apoyo que desde el primer momento han trasladado a las víctimas de la trágica dana. Las palabras de Felipe VI han sido muy claras para reiterar el sentimiento que les une, a don Felipe y a doña Letizia, con los valencianos que hace un año sufrieron la riada y rodavía hoy sufren sus consecuencias. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante se detiene con homenajes y minutos de silencio para recordar la dana que arrasó Valencia

La provincia de Alicante conmemora este miércoles 29 de octubre el aniversario de la dana que dejó una huella imborrable en la historia reciente de la Comunitat, al arrasar la provincia de Valencia con 229 víctimas mortales y miles de afectados. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles

El Elche CF ha anunciado los precios y el calendario de venta de entradas para el esperado partido frente al Real Madrid CF, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El duelo se disputará el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Martínez Valero, en una cita que promete colgar el cartel de «no hay billetes». Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Las Hogueras lanzarán una mascletà en el centro de Alicante este domingo

Las mascletàs regresarán este domingo 2 de noviembre al centro de Alicante, con el segundo disparo del ciclo 'Pòlvora tot l'any' de la Federació de les Fogueres de Sant Joan. En esta ocasión, la pirotecnia Coeters Dragón hará rugir con sus truenos y carcasas el entorno de la plaza de España de Alicante, junto al coso taurino, para anticipar la esencia del mes de junio. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Arranca la nueva ruta de Vueling entre Alicante y Santander

Vueling ya ha puesto en marcha su nueva ruta entre el aeropuerto de Alicante-Elche y el Seve Ballesteros, en Santander. La aerolínea decidió asumir esta ruta tras la decisión de Ryanair de cancelar un puñado de conexiones debido a las tasas de Aena en los aeropuertos regionales de España. Una decisión que también afectó a las rutas con Santiago de Compostela y Tenerife Norte, ambas operadas de ahora en adelante por Vueling en exclusiva. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.