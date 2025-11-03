Las cinco noticias más destacadas de este lunes 3 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este lunes, 3 de noviembre.

1 El quiosco de Julio cierra para siempre y Benalúa dice adiós a un histórico emblema de su placeta

Sin ganas de hablar. Así es cómo vive Julio Miralles los últimos días de apertura de su quiosco de prensa, ubicado en la plaza Navarro Rodrigo del barrio de Benalúa, en Alicante. Será este lunes cuando el distrito se despedirá de este histórico emblema, que bajará la persiana por última vez antes de cerrar sus vitrinas. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Juanfran Pérez Llorca, el presidenciable con más opciones de tomar el relevo de Mazón

Desde que el luego ministro Eduardo Zaplana diera el salto desde la Alcaldía de Benidorm a la presidencia de la Generalitat Valenciana, la comarca de la Marina Baixa no ha vuelto a 'colocar' al cap del Consell a ninguno de sus políticos. Una circunstancia que podría cambiar en las próximas horas o días si finalmente se confirman los rumores que sitúan al finestratense Juanfran Pérez Llorca como sucesor del recién dimitido Carlos Mazón. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El taxi de Alicante convoca una huelga este martes por la «expansión» de las VTC

El taxi de la provincia de Alicante irá a la huelga este martes 4 de noviembre por la reciente «expansión» de las VTC. El sector ha cargado duramente contra el conseller de Transporte, Vicente Martínez Mus, y la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat, junto con la Federación Sindical del Taxi de Valencia, ha convocado una manifestación a las puertas de la conselleria en Valencia. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El alquiler bate nuevo récord en Alicante con el Centro, Carolinas y Altozano liderando la subida de los precios

De nuevo el precio del alquiler sube en la ciudad de Alicante. El coste del metro cuadrado ha cerrado octubre con un nuevo récord y llega por primera vez a los 13 euros, un 0,7% más que septiembre y un 7,4% de subida respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del portal inmobiliario Idealista, publicados este lunes. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Desmantelan dos pisos en la Zona Norte que abastecían de falsificaciones al 'top manta' del puerto de Alicante

La Policía Nacional y la Policía Local de Alicante han desmantelado en un operativo conjunto dos pisos de la Zona Norte que abastecían de ropa falsificada al 'top manta' del puerto de la ciudad. La operativa policial se ha saldado con la detención de tres hombres, de edades entre 28 y 40 años, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Clica aquí para leer la noticia completa.

