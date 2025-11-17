Calp registra su marca propia de gamba blanca El distintivo quiere poner en valor este producto gastronómico del que llegan 2.000 kilos al día al puerto calpino

P.S. Calp Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:45

Calp ha ligado su nombre a uno de los productos más típicos que llegan a su puerto. El consistorio calpino ha culminado el proceso para registrar la marca 'Gamba Blanca de Calp', una medida llamada a potenciar y promocionar este producto marino.

De este modo, la marca 'Gamba Blanca de Calp' se suma a la ya reconocida marca 'Peix de Calp' puesta en marcha por el Ayuntamiento, Creama y Cofradía hace años para potenciar y promocionar el pescado comercializado desde la Cofradía del municipio.

El nuevo distintivo incide en la excelencia de este producto gastronómico del que llegan dos millares de kilos al día al puerto calpino, destacando su versatilidad, «lo que lo convierte en un manjar idóneo tanto para la alta cocina como en la cocina de cualquier hogar», destacan desde el consistorio.

La alcaldesa, Ana Sala, anunció la noticia el pasado sábado en el transcurso de las Jornadas Gastronómicas «Sabors de la Mar» organizadas por Creama. Sala señaló que «este paso decisivo va a blindar un distintivo de calidad y reforzar nuestro símbolo gastronómico local. Este sello reconoce el trabajo de toda la cadena: desde la faena hasta la lonja y su destino final en nuestras cocinas y restaurantes. Ahora acompañaremos la marca con acciones de promoción y la proyectaremos en ferias como sinónimo de excelencia y Mediterráneo».

En la jornada, la alcaldesa también aludió a la crisis del sector pesquero: «pero una marca fuerte solo es sostiene con un sector fuerte: de poco sirve el sello si no garantizamos condiciones dignas de trabajo, un puerto operativo y seguro y una cadena que añada valor desde la mar hasta el plato. Nuestra flota necesita oxígeno y días de trabajo y el puerto necesita mejoras impostergables».