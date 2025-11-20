Calp presenta un presupuesto 2026 «prudente y ambicioso» para reforzar servicios, apoyo social e inversiones clave Las cuentas, de 45,8 millones, priorizan la estabilidad financiera, la mejora urbana y la atención a los vecinos

Ismael Martinez Calp Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:46

El Ayuntamiento de Calp ha dado a conocer el proyecto de presupuesto municipal para 2026, unas cuentas de 45,8 millones de euros que el equipo de gobierno define como «equilibradas, realistas y orientadas a reforzar los servicios públicos». El documento se presenta en un contexto de regreso de las reglas fiscales, aumento de costes y una planificación que busca mantener la solvencia municipal (Calp sigue con deuda cero desde 2022) y garantizar inversiones útiles para el día a día de la ciudadanía.

El presupuesto mantiene medidas fiscales destinadas a aliviar a familias y empresas, con bonificaciones en el IBI, apoyo al autoconsumo energético, exenciones para nuevas aperturas comerciales, tasas suspendidas en temporada baja y un refuerzo del transporte público. También consolida ingresos extraordinarios gracias a la puesta en marcha de cuentas remuneradas y al nuevo contrato de estacionamiento regulado.

Una parte importante del esfuerzo económico se destina a reforzar los servicios municipales: limpieza, playas, mantenimiento urbano, seguridad y actividades socioculturales. En paralelo, aumentan las ayudas sociales y las subvenciones destinadas a vivienda, transporte estudiantil, eficiencia energética y proyectos impulsados por asociaciones locales. El compromiso con los mayores se refleja en la ampliación del programa de envejecimiento activo y en la reordenación del transporte público para mejorar la accesibilidad.

En materia de personal, el presupuesto incorpora nuevas plazas para adaptar la plantilla a las necesidades de un municipio en crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la prudencia financiera mediante la amortización de otras plazas.

Las inversiones para 2026 ascienden a 3,6 millones y se concentran en actuaciones consideradas prioritarias: saneamiento, pluviales, alumbrado público, accesibilidad de aceras, mejoras en urbanizaciones, reparación de paseos, conexión eléctrica del IES Les Salines y ampliación de huertos urbanos, entre otras. Además, se da continuidad a proyectos plurianuales ya en marcha, como la renovación del paseo marítimo de la Fossa, la remodelación de la Plaza Mayor, el nuevo CRISOL y la futura oficina de turismo del siglo XXI.

El debate plenario dejó posturas enfrentadas. Mientras la alcaldesa, Ana Sala, defendió que el presupuesto es «prudente, realista y ambicioso» y prioriza las necesidades reales frente al gasto superfluo, la oposición cuestionó el alcance de algunas inversiones y reclamó una elaboración más consensuada. Sala recordó decisiones recientes, como destinar parte de las partidas de protocolo a ayudas por la DANA de Valencia, «priorizando a las personas frente a los actos y la promoción», y añadió que se está revisando la tasa de residuos y realizando una auditoría externa del servicio de limpieza para mejorar su control.

Ximo Perles (Compromís) defendió que este es «el presupuesto que hemos podido hacer con las reglas fiscales actuales», y destacó que permite ampliar servicios como el mantenimiento de edificios o la piscina municipal para colectivos vulnerables. Por su parte, Guillermo Sendra (PSOE) insistió en que las cuentas muestran «una verdadera voluntad de desatascar proyectos antiguos» y avanzar en actuaciones necesarias para la ciudadanía.

Juan Manuel del Pino (Somos Calpe) valoró el acuerdo dentro del equipo de gobierno, afirmando que demuestra que «es posible que diferentes sensibilidades políticas e ideológicas se pongan de acuerdo también en cuestiones económicas», y defendió que «en la calle se percibe que se están haciendo cosas importantes que mejoran la vida de los calpinos».

Desde la oposición, Toni Tur (Defendamos Calpe) criticó que el presupuesto tenga «más carga política y publicitaria que efectos prácticos» y reclamó más tiempo y consenso para su elaboración. En la misma línea, Miguel Crespo (PP) consideró que muchas inversiones «son viejos conocidos ya anunciados en otras ocasiones», y cuestionó que las prioridades del gobierno coincidan con las de la ciudadanía, citando la tasa de residuos y el nivel de satisfacción con la limpieza urbana.