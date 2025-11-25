Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
El Ayuntamiento de Calp impulsa una nueva edición del Bono Comercio para promover las compras en establecimientos locales. A.C.

Calp lanza una nueva edición del Bono Comercio para impulsar el consumo local

La campaña permitirá a los vecinos duplicar el valor de sus compras y apoyar a los establecimientos de proximidad

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:04

El Ayuntamiento de Calp, a través de la Asociación de Empresarios de Calp (AEMCO), ha puesto en marcha una nueva convocatoria del Bono Comercio, una campaña destinada a incentivar las compras en el comercio local. La iniciativa cuenta con una dotación municipal de 200.000 euros, procedentes del presupuesto local.

Podrán beneficiarse de esta campaña las personas empadronadas en Calp y mayores de 18 años, que podrán adquirir bonos de 20 €, 50 € y 100 € entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre a través de la plataforma habilitada para esta edición. Los bonos estarán subvencionados al 50 % y se podrán canjear como descuento en las compras realizadas en los establecimientos adheridos, siempre que el importe de la compra sea igual o superior al valor del bono. Cada compra admitirá únicamente un bono.

Cada persona podrá solicitar hasta 100 € en bonos, que deberán emplearse en una única compra por cada bono adquirido. De este modo, los consumidores duplican el valor de su gasto, generando un impacto directo en los comercios de proximidad.

Los establecimientos interesados podrán adherirse al programa mediante solicitud telemática durante toda la campaña.

En esta edición, la campaña está financiada íntegramente por el Ayuntamiento, que ha destinado 200.000 euros, lo que supondrá una inversión total estimada de 400.000 euros entre la aportación municipal y la de los consumidores.

La concejala de Promoción Económica, Paqui Solivelles, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía y al tejido comercial: «Es una oportunidad para dinamizar el comercio local, estimular el consumo responsable y reforzar el compromiso institucional con el impulso del tejido económico del municipio».

