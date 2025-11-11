Calp impulsa la restauración ecológica de Las Salinas con su adhesión a Alicante Renace El plan ambiental incluye acciones de mejora del ecosistema, participación ciudadana y programas de divulgación escolar

A.H. Calp Martes, 11 de noviembre 2025, 17:15

El Ayuntamiento de Calp ha formalizado este martes, 11 de noviembre, su incorporación al proyecto Alicante Renace, con la designación de un primer emplazamiento de casi una hectárea dentro del entorno natural de Las Salinas, uno de los ecosistemas más emblemáticos y valiosos del litoral alicantino.

La visita, encabezada por el concejal de Medio Ambiente, Pedro Moll, junto con técnicos municipales y representantes del proyecto, ha permitido definir las primeras actuaciones de restauración ecológica que se desarrollarán en la zona durante los próximos meses.

El Consistorio calpino, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, reafirma con esta iniciativa su compromiso con la sostenibilidad, la educación ambiental y la concienciación ciudadana, impulsando políticas activas que fortalecen la conexión entre la población y su entorno natural.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente los ODS 13 (Acción por el Clima), 15 (Vida de los Ecosistemas Terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos), demostrando que la cooperación entre administraciones, ciudadanía y entidades sociales puede generar transformaciones reales en el territorio.

Por otra parte, el director del proyecto Alicante Renace, Daniel Aguilar, ha destacado que la incorporación del municipio de la Marina Alta supone «un paso muy importante para toda la comarca». Además, entiende que recuperar un espacio tan emblemático como Las Salinas no solo mejora el ecosistema, sino que «eleva el orgullo ambiental del municipio y consolida su liderazgo en la protección del patrimonio natural de la provincia, a la vez que refuerza el valor educativo y transformador que tiene implicar a la ciudadanía en el cuidado del territorio».

Las Salinas de Calp constituyen un ecosistema de altísimo valor ecológico, paisajístico y cultural. Situadas entre el Peñón de Ifach y el casco urbano, albergan una sorprendente diversidad de aves migratorias -como flamencos, cigüeñuelas, garzas reales o avocetas-, así como una flora halófila autóctona especialmente adaptada a los suelos salinos. Este humedal actúa como regulador natural del microclima, contribuye a la depuración del agua, y es un refugio esencial para numerosas especies que dependen de estos hábitats para su supervivencia.

Más allá de su importancia ambiental, Las Salinas representan un atractivo turístico de primer orden para Calp. Miles de visitantes se acercan cada año para contemplar los flamencos y disfrutar del paisaje natural que contrasta con el perfil urbano y el Peñón de Ifach.

Este turismo de naturaleza y observación se integra de forma armoniosa con la oferta cultural y gastronómica de la localidad, generando un modelo de desarrollo sostenible que demuestra que la protección del medio ambiente puede ir de la mano del crecimiento económico y la calidad de vida.

La futura restauración ecológica impulsada por Alicante Renace en colaboración con el Ayuntamiento de Calp reforzará aún más este equilibrio, creando un espacio vivo de educación ambiental y ecoturismo que permitirá a residentes, escolares y visitantes comprender el valor de los ecosistemas salinos y su papel esencial en la lucha contra el cambio climático.

Con esta adhesión, Calp se suma a la red de municipios de Alicante Renace, que ya cuenta con decenas de ayuntamientos y miles de voluntarios comprometidos con la recuperación ambiental de la provincia. Este proyecto consolida un modelo de colaboración público-social y educativa que sigue haciendo historia en la provincia, sembrando conciencia ecológica y esperanza para las generaciones futuras.