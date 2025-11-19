Calp exige a la Conselleria una financiación justa para garantizar el transporte del Centro Ocupacional Maite Boronat El Ayuntamiento denuncia que la asignación actual no cubre el coste real del servicio que traslada a usuarios de ocho municipios

Ismael Martinez Calp Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:16

El Ayuntamiento de Calp ha pedido a la Conselleria de Bienestar Social una revisión urgente de la financiación destinada al servicio de transporte del Centro Ocupacional Maite Boronat, después de constatar que la aportación actual es insuficiente para cubrir el coste real del desplazamiento de los usuarios.

El centro atiende diariamente a personas con diversidad funcional procedentes de ocho municipios de las comarcas de la Marina Alta y Baixa. Su labor es esencial para promover el desarrollo personal, la autonomía y la integración social de quienes acuden a estas instalaciones.

Aunque la competencia del transporte corresponde a la Conselleria, esta delegó en el Ayuntamiento de Calp la tramitación y gestión administrativa del contrato con el fin de agilizar el procedimiento. Sin embargo, la financiación transferida no permite sufragar los gastos reales del servicio, especialmente debido a la extensa distancia entre los municipios y al tiempo necesario para completar la ruta diaria.

La primera licitación quedó desierta y, pese a las limitaciones presupuestarias, el Ayuntamiento tuvo que volver a sacar el contrato a concurso. Técnicamente, el servicio debería dividirse en dos rutas independientes (una desde la Marina Baixa y otra desde la Marina Alta), pero la falta de crédito suficiente ha obligado a unificar ambas en un único recorrido.

El Ayuntamiento ha querido trasladar «un mensaje claro y transparente» a las familias, recordando que es la Conselleria la administración responsable de garantizar este derecho, asegurar el transporte y dotarlo de una financiación adecuada.

La concejala de Bienestar Social, Itziar Doval, ha señalado que «desde el Ayuntamiento de Calp estamos cumpliendo con el encargo recibido, gestionando el contrato conforme a lo solicitado». Añade que «nuestro compromiso es seguir trabajando para que todas las personas usuarias, independientemente del municipio del que procedan, puedan acceder al Centro Ocupacional Maite Boronat. Es imprescindible que la Conselleria revise la financiación para ofrecer un servicio digno y sostenible».