Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento de Calp reclama una financiación adecuada para asegurar el transporte diario al Centro Ocupacional Maite Boronat. A.C.

Calp exige a la Conselleria una financiación justa para garantizar el transporte del Centro Ocupacional Maite Boronat

El Ayuntamiento denuncia que la asignación actual no cubre el coste real del servicio que traslada a usuarios de ocho municipios

Ismael Martinez

Calp

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

El Ayuntamiento de Calp ha pedido a la Conselleria de Bienestar Social una revisión urgente de la financiación destinada al servicio de transporte del Centro Ocupacional Maite Boronat, después de constatar que la aportación actual es insuficiente para cubrir el coste real del desplazamiento de los usuarios.

El centro atiende diariamente a personas con diversidad funcional procedentes de ocho municipios de las comarcas de la Marina Alta y Baixa. Su labor es esencial para promover el desarrollo personal, la autonomía y la integración social de quienes acuden a estas instalaciones.

Aunque la competencia del transporte corresponde a la Conselleria, esta delegó en el Ayuntamiento de Calp la tramitación y gestión administrativa del contrato con el fin de agilizar el procedimiento. Sin embargo, la financiación transferida no permite sufragar los gastos reales del servicio, especialmente debido a la extensa distancia entre los municipios y al tiempo necesario para completar la ruta diaria.

La primera licitación quedó desierta y, pese a las limitaciones presupuestarias, el Ayuntamiento tuvo que volver a sacar el contrato a concurso. Técnicamente, el servicio debería dividirse en dos rutas independientes (una desde la Marina Baixa y otra desde la Marina Alta), pero la falta de crédito suficiente ha obligado a unificar ambas en un único recorrido.

El Ayuntamiento ha querido trasladar «un mensaje claro y transparente» a las familias, recordando que es la Conselleria la administración responsable de garantizar este derecho, asegurar el transporte y dotarlo de una financiación adecuada.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La concejala de Bienestar Social, Itziar Doval, ha señalado que «desde el Ayuntamiento de Calp estamos cumpliendo con el encargo recibido, gestionando el contrato conforme a lo solicitado». Añade que «nuestro compromiso es seguir trabajando para que todas las personas usuarias, independientemente del municipio del que procedan, puedan acceder al Centro Ocupacional Maite Boronat. Es imprescindible que la Conselleria revise la financiación para ofrecer un servicio digno y sostenible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria
  2. 2 Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
  3. 3 Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución
  4. 4 «El próximo año podríamos tener el primer fármaco efectivo contra el cáncer de páncreas»
  5. 5 Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes
  6. 6 Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA
  7. 7 La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta
  8. 8 La Guardia Civil detiene a tres delincuentes por el robo de tres toneladas de cable de cobre en Alicante y Albacete
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este martes 18 de noviembre en Alicante
  10. 10 La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Calp exige a la Conselleria una financiación justa para garantizar el transporte del Centro Ocupacional Maite Boronat

Calp exige a la Conselleria una financiación justa para garantizar el transporte del Centro Ocupacional Maite Boronat