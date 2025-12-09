Calp estrena una exposición única de sellos y fotografías antiguas del municipio La XXX edición de ExfiCalp permanecerá abierta hasta el 21 de diciembre en la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell

La XXX edición de ExfiCalp, la exposición filatélica organizada por la Agrupación Filatélica de Calp, quedó oficialmente inaugurada el pasado 5 de diciembre en la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell, dentro de la programación de la Fira de Nadal del Ayuntamiento de Calp.

En esta nueva edición, ExfiCalp ofrece al público ocho colecciones filatélicas de temática variada que permiten descubrir la historia, curiosidades y posibilidades del coleccionismo de sellos. Como complemento, la exposición incluye también una destacada selección de fotografías antiguas de Calp pertenecientes al coleccionista local Joaquín Vázquez Boronad, que aportan una mirada histórica al municipio.

Desde su apertura, la muestra está registrando una notable afluencia de público, consolidándose como una cita de referencia en el ámbito filatélico valenciano. ExfiCalp 2025 permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre en el Ajuntament Vell, con entrada libre hasta completar aforo.

La programación incluye, además, dos actividades destacadas. El miércoles 17 de diciembre, a las 20:00 horas, la Seu Universitària Casa Nova acogerá la conferencia 'Los V-Mail. La fotografía al servicio de Correos en la 2ª Guerra Mundial', a cargo de José Ivars Ivars, académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal.

Como cierre de la edición, el domingo 21 de diciembre se celebrará en el Club de Tenis de Calpe el Cambalache Internacional de Filatelia, un encuentro abierto a todos los públicos que comenzará a las 10:00 horas y que incluirá una subasta de sellos y una comida de Navidad entre socios y simpatizantes.

Con iniciativas como ExfiCalp, el Ayuntamiento de Calp y la Agrupación Filatélica de Calp refuerzan su apuesta por la difusión de la filatelia y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del municipio.