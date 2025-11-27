Calp celebra su Fira de Nadal del 5 al 8 de diciembre en el Casco Antiguo Cerca de cuarenta puestos y numerosas propuestas festivas llenarán las calles históricas con ambiente navideño y actividades familiares

La Fira de Nadal llenará el Casco Antiguo de Calp con puestos, espectáculos y ambiente navideño del 5 al 8 de diciembre.

Ismael Martínez Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:21 Comenta Compartir

Las calles del Casco Antiguo de Calp volverán a llenarse de ambiente festivo con la celebración de la Fira de Nadal, que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre. Comercios, asociaciones locales y múltiples espectáculos darán forma a esta cita navideña que ya se ha convertido en un referente para vecinos y visitantes.

Este año, la feria se desarrollará en las calles Llibertat, Justicia, Mayor, Plaza de España, Plaza de la Villa, Plaza del Mestre Llopis, Plaza Beato Francisco Sendra, así como en la calle Santísimo Cristo y la plaza Miguel Roselló. Los asistentes podrán recorrer cerca de cuarenta puestos con productos variados: desde platos típicos y dulces tradicionales hasta artesanía, manualidades y artículos navideños. La iniciativa supone también una oportunidad para colaborar con asociaciones locales de carácter benéfico y festivo.

La Fira de Nadal se distingue por su cuidada ambientación navideña, que este año incluirá un photocall, la Casa de Papá Noel, un tiovivo y juegos tradicionales durante toda la celebración. Además, el programa se completará con actividades musicales, pasacalles, conciertos, actuaciones de baile, talleres infantiles y cuentacuentos, entre otras propuestas pensadas para todos los públicos.

Cartel oficial de la Fira de Nadal de Calp, que anuncia la edición de 2023 en el Casco Antiguo. A.C.

El horario de apertura será del 5 al 7 de diciembre, de 12:00 a 22:00 horas, y el 8 de diciembre, de 12:00 a 18:00 horas.

La Fira de Nadal será uno de los eventos centrales de la programación navideña preparada por el Ayuntamiento, que arrancará este sábado 29 de noviembre con el encendido de luces. La agenda incluye conciertos de asociaciones locales, teatro, exposiciones, concursos de escaparates, pasacalles culturales, el ballet El Lago de los Cisnes interpretado por la Ópera Nacional de Kirguistán, la carrera de San Silvestre, actividades juveniles, el Día del Paje, la Cabalgata de Reyes y muchas más propuestas.