Benidorm rescata el proyecto de crear un parking en Jaume I

El Ayuntamiento de Benidorm ha anunciado la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo en la avenida de Jaume I, con capacidad para más de 400 vehículos, retomando así un proyecto que llevaba casi 15 años paralizado. El alcalde, Toni Pérez, ha explicado que el pleno municipal votará el próximo lunes la cesión de la concesión a la empresa Telpark Benidorm, que ya gestiona los parkings de Ametlla del Mar, Mercado Municipal y Tomás Ortuño.

La mercantil, que adquirió hace algo más de un año la concesión de Aljamil, tendrá el derecho de construir y explotar este nuevo aparcamiento público, una infraestructura que, según Pérez, «incrementará notablemente la oferta de estacionamiento en la zona y contribuirá a dinamizar la actividad comercial y vecinal». El alcalde ha recalcado además que el proyecto se ejecutará «respetando al máximo el arbolado existente y minimizando la afección sobre los comercios, los residentes y el tránsito peatonal».

Las obras comenzarán en diciembre

El aparcamiento ocupará el tramo comprendido entre las avenidas Nicaragua y Ricardo Bayona, con una longitud aproximada de 350 metros. La previsión es que las obras comiencen tras el puente de la Inmaculada, iniciando el vallado y la excavación en la calzada, y se prolonguen durante 15 meses.

El proyecto contempla también la creación de dos nuevas rotondas para facilitar el acceso al parking sin interrumpir el tráfico: una en el cruce de Ricardo Bayona y Los Limones, y otra junto a Marqués de Comillas.

Según ha precisado Toni Pérez, se procurará que las afecciones sean mínimas tanto para vecinos como comerciantes. En el lado izquierdo de la avenida, las aceras se invadirán únicamente en puntos concretos, mientras que en el lado derecho se reducirán temporalmente unos metros «respetando siempre el tránsito peatonal y el acceso a edificios y locales». Al finalizar, se repondrá íntegramente el pavimento.

El alcalde ha recordado que «la avenida Jaume I se remodeló hace menos de una década», motivo por el que se ha exigido que la nueva actuación «afecte lo mínimo al entorno y se cuide especialmente el arbolado». En ese sentido, se retirarán 31 árboles que serán trasplantados temporalmente a un vivero bajo la supervisión del ingeniero agrónomo municipal, para posteriormente reubicarlos en otra zona de la ciudad.

«No vamos a repetir los errores del pasado», ha asegurado Pérez, en alusión al fallido intento de construir el aparcamiento en 2010, que dejó la avenida en malas condiciones durante años. «Esta vez los responsables políticos y técnicos estaremos vigilantes para garantizar que las obras se desarrollen con el máximo respeto al entorno y al vecindario», añadió.

El aparcamiento subterráneo de Jaume I se incluyó originalmente en el Plan Futura 2000, que impulsó otros parkings municipales como los de Foietes, Ametlla del Mar, el Mercat y Tomás Ortuño. Aunque las catas de 2009 confirmaron su viabilidad, el proyecto nunca se materializó y la avenida quedó deteriorada hasta su remodelación integral en 2015, ya bajo el mandato de Toni Pérez, que incorporó zonas de sombra y plantó cerca de 90 nuevos árboles.

El alcalde ha subrayado que, desde entonces, Benidorm ha transformado su movilidad urbana, con la creación de más de 9.000 plazas de aparcamiento disuasorio, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la ampliación de áreas peatonales. «Creemos que ahora sí es el momento de ejecutar esta obra, necesaria para dotar de más aparcamiento público al entorno de Jaume I y mejorar la accesibilidad, el tráfico y la capacidad comercial de la zona», ha concluido.

