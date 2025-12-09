BeCiti abre en Benidorm como nuevo motor de la innovación turística El hub inicia su fase física en El Torrejó con empresas, instituciones y entidades del sector volcadas en desarrollar proyectos inteligentes y sostenibles

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 9 de diciembre 2025, 15:36

Benidorm ha dado un nuevo paso en su apuesta por la innovación turística con la apertura oficial del hub BeCiti en el Centre Municipal El Torrejó, un espacio concebido como núcleo de trabajo para la transformación del sector desde la sostenibilidad, la tecnología y la inteligencia colaborativa. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, acompañado por la gestora del proyecto, Silvia Blasco, y por la edil de Innovación y Fondos Europeos, Aida García Mayor, presentó este martes el centro en un acto que reunió a representantes de la Corporación municipal, así como a responsables de Veolia, Hosbec y ADESTIC, junto a otros agentes sociales y empresariales estrechamente vinculados al ecosistema turístico.

Durante la presentación, el alcalde recordó que el hub BeCiti, acrónimo de Benidorm Centro de Innovación Turística Inteligente, inició su recorrido hace seis meses y cuenta ya con una veintena de empresas e instituciones interesadas en formar parte de su desarrollo. Los convenios que articularán estas colaboraciones se formalizarán en las próximas semanas y permitirán impulsar proyectos y soluciones tecnológicas que se testarán inicialmente en Benidorm antes de poder replicarse en otros destinos.

Toni Pérez definió este nuevo espacio como «un foco de atracción de talento y de generación de ideas» que permitirá que el sector turístico avance hacia modelos más competitivos y sostenibles. Al mismo tiempo, destacó que el hub supone un nuevo salto adelante en la estrategia iniciada en 2015 para recuperar la reputación turística de Benidorm y que culminó con la certificación de la ciudad como primer Destino Turístico Inteligente del mundo, un punto de inflexión que marcó la hoja de ruta de la innovación local durante la última década.

Un centro alineado con las grandes plataformas nacionales

El primer edil subrayó que BeCiti reforzará aún más el modelo Benidorm DTI, con especial atención a la cogobernanza y a la colaboración público-privada, en línea con los principios del ODS 17. Además, recordó que el hub funcionará como un espacio abierto para 'startups', empresas, centros de estudio, instituciones y ciudadanía, y que estará plenamente alineado con la Plataforma Inteligente de Destinos, impulsada por Segittur y cuya sede se ubicará también en Benidorm, así como con la Plataforma de Innovación Abierta, que compartirá el mismo emplazamiento. De esta manera, la ciudad se consolida como epicentro nacional de la digitalización turística.

La implantación del hub en el edificio de El Torrejó supone, además, un hito simbólico. Pérez señaló que esta apertura «culmina un sueño que comenzó hace casi veinte años», cuando se proyectó convertir el antiguo ayuntamiento del Torrejó en un gran centro al servicio del turismo. Hoy ese edificio reúne la oficina central de información turística, las dependencias del departamento municipal de Turismo, la oficina de Visit Benidorm y, desde ahora, este nuevo espacio de innovación.

El reto del agua como primer proyecto estratégico

El hub BeCiti forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística 'Benidorm DTI + Seguro' y ha sido desarrollado junto a la consultora Bosonit, especializada en datos y analítica avanzada, y referente en soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Para cumplir sus objetivos, contará con un equipo inicial de cinco técnicos especializados en ramas vinculadas a la tecnología, los datos y la innovación, que trabajarán de forma coordinada con la Smart Office municipal y con otros departamentos y empresas colaboradoras.

Uno de los primeros desafíos en los que se está trabajando es la optimización de la gestión hídrica en el sector hotelero, un ámbito clave para Benidorm y en el que ya colaboran Veolia y Hosbec. El objetivo es trasladar a los establecimientos turísticos el modelo de eficiencia que ha situado a la ciudad como referente mundial en gestión del agua, replicando procesos y soluciones que contribuyan a una administración más sostenible de los recursos hídricos. Tanto Ciriaco Clemente como Fede Fuster destacaron la importancia de este enfoque, que calificaron como una «forma completamente nueva de entender la gestión del turismo» y un ejemplo práctico del potencial del nuevo hub.