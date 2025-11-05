Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Las actuaciones en La Empedrola reforzarán la prevención de incendios y el mantenimiento de las zonas verdes de Calpe. A.C.

El Ayuntamiento de Calpe invierte 60.000 euros en la limpieza de zonas verdes de La Empedrola

Los trabajos forestales mejorarán la seguridad frente a incendios y la conservación del entorno natural en las partidas Empedrola I y II

Ismael Martinez

Calpe

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:29

El Ayuntamiento de Calpe ha iniciado el proceso de licitación para la ejecución de tratamientos selvícolas en las zonas verdes municipales de las partidas Empedrola I y II, con un presupuesto de casi 60.000 euros, exactamente, 59.900 euros. Los trabajos afectarán a una superficie total de 8,2 hectáreas y tienen como objetivo sanear la vegetación existente y reforzar la prevención frente a incendios forestales.

El contrato contempla distintas actuaciones, entre ellas la creación de una franja perimetral de 10 metros de anchura junto a las zonas urbanizadas, que actuará como barrera de seguridad ante posibles incendios que pudieran afectar a las viviendas colindantes. También se habilitará una franja cortafuegos de 35 metros, apoyada en un vial existente que delimita ambas zonas verdes, y se realizarán labores de mejora forestal, como claras selectivas para favorecer los árboles dominantes y reducir la biomasa.

Durante los trabajos se eliminarán especies pirófitas y restos vegetales secos para evitar la continuidad del fuego y el contacto entre copas. Los restos generados se tratarán preferentemente mediante triturado in situ o acopio controlado en la misma zona verde, aunque se prevé la posibilidad de traslado a un vertedero autorizado si fuera necesario.

El plazo de ejecución de las actuaciones será de cuatro meses, con la posibilidad de una prórroga extraordinaria de dos, en caso de que los trabajos no hayan podido completarse dentro del periodo inicial, detallan fuentes municipales.

Estas intervenciones se desarrollan en áreas municipales de gran extensión rodeadas por zonas residenciales, con el propósito de mejorar la seguridad de los vecinos y garantizar la conservación del entorno natural de La Empedrola.

